Трамп отверг идею роспуска полиции

В США не будет ни роспуска полиции, ни сокращения ее финансирования, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп заявил об этом на совещании в Белом доме с участием правоохранительных органов.

По его словам, полиция позволяет американцам «жить в мире», передает РИА «Новости».

«Мы хотим убедиться, что (в полиции) нет никаких плохих элементов», – заявил Трамп.

Он отметил, что иногда происходят «ужасные вещи, как недавно», но 99% полицейских – «замечательные люди», чья работа «бьет все рекорды».

Напомним, городской совет Миннеаполиса планирует расформировать департамент полиции.

Подобные предложения начали озвучивать в связи с протестами, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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