Департамент полиции в Миннеаполисе собрались расформировать

Городской совет Миннеаполиса планирует расформировать департамент полиции, сообщил член совета Иеремия Эллисон.

На встрече с населением города в парке он заявил, что «совет намерен расформировать департамент полиции».

«Хотите повторю? Этот совет намерен расформировать департамент полиции», – приводит его слова РИА «Новости».

Эллисон призвал жителей поддержать совет, чтобы инициатива позднее не была обращена вспять. Он признал, что у совета «нет всех ответов, как должна выглядеть полиция». Городской совет «уверен, что они есть» у горожан. На консультации с общественностью совет отводит себе один год.

Пока планируется предпринять «промежуточные» меры по «прекращению существования департамента полиции Миннеаполиса через бюджетный процесс и другие политические и бюджетные решения».

Собравшиеся в парке жители города, которых было не менее 2 тыс. человек, с восторгом встретили заявление Эллисона.

Эллисон – сын местного генпрокурора.

При этом мэр города Джейкоб Фрей заявлял, что не будет распускать полицию.

Напомним, в университете Миннеаполиса учредили стипендию Джорджа Флойда.

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