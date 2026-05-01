CBS: Власти США начнут проверять сточные воды на наличие наркотиков
Для точной оценки масштабов наркомании американское руководство планирует запустить национальную систему мониторинга канализационных стоков, работающую в режиме реального времени.
Белый дом разработал новую стратегию, согласно которой в Соединенных Штатах планируют проверять канализацию на наличие наркотических средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.
Инициатива направлена на получение своевременных локализованных данных о моделях потребления и незаконном обороте запрещенных веществ.
«Мы уделим первоочередное внимание созданию новых методик сбора данных, чтобы отслеживать употребление наркотиков в режиме реального времени посредством национальной системы на основе анализа сточных вод и биомониторинга», – говорится в тексте стратегии.
Согласно официальной статистике, с ноября 2024 года по 2025 год в США от передозировки скончались 68 тыс. человек. Худшим за последние годы стал 2022 год, когда жертвами наркотиков стали 108 тыс. американцев. Аналитики отмечают, что с начала тысячелетия от передозировок в стране умерли более 1 млн человек, а больше половины жителей старше 12 лет хотя бы раз пробовали запрещенные вещества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший сообщил о 48 млн страдающих от опиоидной зависимости американцев.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Вашингтон истинным источником этой эпидемии.
Американский миллиардер Илон Маск предложил легализовать фентанил для снижения числа смертельных передозировок.