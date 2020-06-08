В России подтвердили 8985 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 8985 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 476 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8985 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 36,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2001, Подмосковье – 751, Санкт-Петербурге – 326.

Всего в стране выявлены 476 тыс. 658 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 230 тыс. 688 человек, из них 3957 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 112 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончался 5971 человек.

Накануне, 7 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8984. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на одного.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.