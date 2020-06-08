Военные врачи помогли жителям труднодоступных районов Дагестана

Врачи полевого многопрофильного госпиталя Западного военного округа оказали помощь жителям горных селений в труднодоступных районах Дагестана, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Первая выездная бригада медицинской помощи из состава полевого многопрофильного госпиталя ЗВО, развернутого в поселке Ботлих республики Дагестан, выдвинулась в горное село Рахата Ботлихского района для оказания медицинской и консультативной помощи населению», – говорится в сообщении военного ведомства, передает РИА «Новости».

В частности, военные врачи-специалисты посетили на дому местных жителей, больных и пожилых людей, которые не могут самостоятельно прийти в фельдшерско-акушерский пункт. Кроме того, военные медики оказали помощь пациентам, нуждающимся в амбулаторном лечении, а также гражданам, контактировавшим с больными коронавирусом. Всего военнослужащими было принято более 50 жителей села.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны генерала армии Сергея Шойгу в Дагестане были развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи населению в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Тем временем врачи Минздава, прибывшие из Москвы в Дагестан на помощь в борьбе с коронавирусом, начали покидать республику, однако еще одна группа остается в регионе на неделю.