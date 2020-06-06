При пожаре в частном доме в Иркутской области погибли четверо детей

В результате пожара в частном доме в Зиминском районе Иркутской области погибли четверо детей и один взрослый, сообщил источник в экстренных службах.

«Произошел пожар в частном доме в селе Баргадай. Погибли четверо детей и один взрослый», – приводит слова источника ТАСС.

Мэр Зиминского района Наталья Никитина уточнила, что в результате пожара «погибли четверо детей и их отец». «Его супруга и мама детей пострадала, она находится в больнице», – сказала Никитина.

Мэр затруднилась уточнить, была ли семья неблагополучной, отметив только, что у женщины ранее возникали проблемы с алкоголем. Никитина также рассказала, что семья была одной из тех, кто пострадал в результате паводков летом 2019 года.

Причина пожара устанавливается, сообщила мэр Зиминского района Иркутской области.

Напомним, в конце апреля при пожаре в частном доме в Выборге погибла семья из восьми человек, включая шестерых детей. Причиной пожара могла стать неисправность электрики.