Названа вероятная причина пожара с восемью погибшими в Выборге

Причиной пожара в частном доме в Выборге, где погибли восемь человек, могла стать неисправность электрики, сообщили в правоохранительных органах.

«Вероятней всего, причина пожара – электротехническая. По предварительным данным, он произошел в районе лестницы, ведущей на второй этаж», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, дом был оборудован пожарными извещателями, но они, по предварительной информации, не сработали.

Пожар произошел ночью, его общая площадь составила 120 кв. метров.

Напомним, в правоохранительных органах сообщили, что Оодин человек спасся от пожара в частном доме в Выборге, где погибла семья из восьми человек, включая шестерых детей.