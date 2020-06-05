Политолог: Высокая явка молодежи в Москве ожидается за счет введения электронного голосования

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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Евразийскую интеграцию России подрывают с юга

Граница между Киргизией и Казахстаном становится точкой конфликта, где затрагиваются и российские интересыФото: Тимур Батыршин/РИА Новости
Сюжет с «белорусскими креветками» получил новое продолжение – на этот раз совсем в другом регионе. На защиту российского рынка от контрабанды встали таможенники Казахстана. А пострадавшим стал другой член важнейшего для Москвы интеграционного объединения, Евразийского союза – Киргизия. Каковы будут политические последствия разгорающегося на границе конфликта? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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В западном мире идет спецоперация по захвату власти

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Уже почти неделю защитники прав американских негров громят Америку, а на колени перед черными бандами почему-то ставят лондонских и даже шведских полицейских. Мы видим эти позорные сцены, потому что мировые левые оседлали ситуацию. Подробности...
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Чем грозят России и Китаю американские биолаборатории

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Коронавирус показал, какой ущерб отдельно взятой стране можно нанести с помощью биологической угрозы. А именно такую угрозу несут биологические лаборатории США, которые как грибы после дождя выросли на всем постсоветском пространстве. Подробности...
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Интеграции черных в Америке так и не случилось

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Почему внутри Америки так много самых разных людей так активно поддерживают протесты, а иностранцам и иммигрантам первого поколения кажется, что чёрные люди давно чрезмерно эксплуатируют карту рабства, сегрегации и неравенства и заходят слишком далеко? Подробности...
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              Политолог: Высокая явка молодежи в Москве ожидается за счет введения электронного голосования

              5 июня 2020, 22:30

              Текст: Мария Трубина

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              В условиях, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но его угроза все равно сохраняется, удаленные форматы голосования позволят снизить нагрузку на участки и сделать голосование по поправкам в Конституцию безопасным. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Так он прокомментировал объявленную ЦИК возможность голосования на дому, голосования не по месту прописки и через интернет.

              «Даже голосование на дому, так же, как и подача голоса на обычных избирательных участках, пройдет в бесконтактном режиме. Паспорт будет предъявляться на расстоянии, давать его в руки будет не нужно. Для заполнения бюллетеней будут использоваться одноразовые ручки», – рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

              «В условиях, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но угроза все равно сохраняется, такой порядок голосования позволит снизить нагрузку на участки, сделать общероссийское голосование более безопасным», – подчеркнул Григорьев. В первую очередь, именно с этой целью ЦИК предложил в пятницу применить три новых формата: голосование на дому, голосование не по месту прописки (формат «Мобильный избиратель») и наконец голосование через интернет.

              При этом во всех трех вариантах соблюдаются меры общественного контроля, заверил член ОП, и все три формата раньше в России уже так или иначе применялись, так что опыт по этому поводу у общественных наблюдателей есть. «Что касается выездного голосования, голосования на дому или на придомовых участках, то фактически они никак не отличаются от голосования на участках – все проходит в присутствии наблюдателей, проверяется личность каждого гражданина, есть ли он в списках избирателей и так далее, – пояснил он. – Избиратель передает сотрудникам избиркома заявление бесконтактно, однако голосует он все равно в присутствии наблюдателей».

              Голосование в режиме «Мобильный избиратель», в первую очередь, позволит принять участие тем россиянам, что соблюдают режим самоизоляции за городом, например, у себя на даче, добавил эксперт.

              «Что касается электронного голосования, то оно затронет очень небольшое количество субъектов Федерации, а именно два. Это Москва и Нижегородская область, которые имеют для этого все технические возможности. На электронный участок – в соответствующую комиссию, которая будет отвечать за электронное голосование, мы тоже будем направлять наблюдателей. Они будут ежедневно контролировать ситуацию, считать количество голосов, сравнивать. У нас есть целый ряд методик, позволяющих проверять, что это происходит и что это соответствует закону», – сказал Григорьев. Сейчас Общественная палата готовит официальные предложения по этому поводу, добавил он.

              «В любом случае практика показывает, что электронным способом воспользуется далеко не запредельное количество избирателей. Но вот для молодежи это будет более удобно. За счет электронного голосования мы прогнозируем достаточно высокую явку молодежи в Москве», – надеется эксперт.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в понедельник объявил новую дату голосования по изменениям в Конституции – 1 июля. Но технически проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.

              В пятницу Центризбирком в рамках подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию дал старт приему заявлений о подаче голосов в нестандартном формате. Как поясняется на сайте ЦИК, речь идет о трех видах голосования. Во-первых, это подача голоса на дому – в этом случае нужно передать заявление в свою участковую комиссию до 16 июня. Есть другой вариант – до 14 часов 21 июня через портал госуслуг.

              Во-вторых, предусмотрено участие граждан в голосовании не по месту регистрации – в формате «Мобильный избиратель». Заявки можно будет подать либо в свою участковую комиссию с 16 по 21 июня, либо в любой ТИК (территориальный избирком) до 21 июня. Также возможна регистрация через многофункциональные центры (МФЦ) с 5 по 21 июня, или через сайт госуслуг в течение того же срока.  Проголосовать на выбранном участке можно заранее – с 25 по 30 июня – или непосредственно в день голосования 1 июля. Наконец, третий вариант, действующий лишь для избирателей Москвы и Нижегородской области – дистанционное  электронное голосование.

              Все эти форматы позволят снизить нагрузку на избирательные участки, избежать там очередей, так же как и принятое ранее решение об «удлиненном голосовании», отметил Григорьев.

               «Благодаря удлиненным срокам голосования, потоки приходящих будут распределены таким образом, что на участках будет находиться наименьшее количество людей. Это позволит соблюсти требования социальной дистанции, – сказал Григорьев. – Каждый голосующий сможет получить на участке маску, перчатки, дезинфицирующие растворы. Успехи в борьбе с пандемией дают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию практически в безопасном режиме. Разумеется, лишь при строгом соблюдении мер предосторожности».

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