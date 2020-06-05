Политолог: Высокая явка молодежи в Москве ожидается за счет введения электронного голосования

В условиях, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но его угроза все равно сохраняется, удаленные форматы голосования позволят снизить нагрузку на участки и сделать голосование по поправкам в Конституцию безопасным. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Так он прокомментировал объявленную ЦИК возможность голосования на дому, голосования не по месту прописки и через интернет.

«Даже голосование на дому, так же, как и подача голоса на обычных избирательных участках, пройдет в бесконтактном режиме. Паспорт будет предъявляться на расстоянии, давать его в руки будет не нужно. Для заполнения бюллетеней будут использоваться одноразовые ручки», – рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«В условиях, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но угроза все равно сохраняется, такой порядок голосования позволит снизить нагрузку на участки, сделать общероссийское голосование более безопасным», – подчеркнул Григорьев. В первую очередь, именно с этой целью ЦИК предложил в пятницу применить три новых формата: голосование на дому, голосование не по месту прописки (формат «Мобильный избиратель») и наконец голосование через интернет.

При этом во всех трех вариантах соблюдаются меры общественного контроля, заверил член ОП, и все три формата раньше в России уже так или иначе применялись, так что опыт по этому поводу у общественных наблюдателей есть. «Что касается выездного голосования, голосования на дому или на придомовых участках, то фактически они никак не отличаются от голосования на участках – все проходит в присутствии наблюдателей, проверяется личность каждого гражданина, есть ли он в списках избирателей и так далее, – пояснил он. – Избиратель передает сотрудникам избиркома заявление бесконтактно, однако голосует он все равно в присутствии наблюдателей».

Голосование в режиме «Мобильный избиратель», в первую очередь, позволит принять участие тем россиянам, что соблюдают режим самоизоляции за городом, например, у себя на даче, добавил эксперт.

«Что касается электронного голосования, то оно затронет очень небольшое количество субъектов Федерации, а именно два. Это Москва и Нижегородская область, которые имеют для этого все технические возможности. На электронный участок – в соответствующую комиссию, которая будет отвечать за электронное голосование, мы тоже будем направлять наблюдателей. Они будут ежедневно контролировать ситуацию, считать количество голосов, сравнивать. У нас есть целый ряд методик, позволяющих проверять, что это происходит и что это соответствует закону», – сказал Григорьев. Сейчас Общественная палата готовит официальные предложения по этому поводу, добавил он.

«В любом случае практика показывает, что электронным способом воспользуется далеко не запредельное количество избирателей. Но вот для молодежи это будет более удобно. За счет электронного голосования мы прогнозируем достаточно высокую явку молодежи в Москве», – надеется эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в понедельник объявил новую дату голосования по изменениям в Конституции – 1 июля. Но технически проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.

В пятницу Центризбирком в рамках подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию дал старт приему заявлений о подаче голосов в нестандартном формате. Как поясняется на сайте ЦИК, речь идет о трех видах голосования. Во-первых, это подача голоса на дому – в этом случае нужно передать заявление в свою участковую комиссию до 16 июня. Есть другой вариант – до 14 часов 21 июня через портал госуслуг.

Во-вторых, предусмотрено участие граждан в голосовании не по месту регистрации – в формате «Мобильный избиратель». Заявки можно будет подать либо в свою участковую комиссию с 16 по 21 июня, либо в любой ТИК (территориальный избирком) до 21 июня. Также возможна регистрация через многофункциональные центры (МФЦ) с 5 по 21 июня, или через сайт госуслуг в течение того же срока. Проголосовать на выбранном участке можно заранее – с 25 по 30 июня – или непосредственно в день голосования 1 июля. Наконец, третий вариант, действующий лишь для избирателей Москвы и Нижегородской области – дистанционное электронное голосование.

Все эти форматы позволят снизить нагрузку на избирательные участки, избежать там очередей, так же как и принятое ранее решение об «удлиненном голосовании», отметил Григорьев.

«Благодаря удлиненным срокам голосования, потоки приходящих будут распределены таким образом, что на участках будет находиться наименьшее количество людей. Это позволит соблюсти требования социальной дистанции, – сказал Григорьев. – Каждый голосующий сможет получить на участке маску, перчатки, дезинфицирующие растворы. Успехи в борьбе с пандемией дают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию практически в безопасном режиме. Разумеется, лишь при строгом соблюдении мер предосторожности».

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