Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею

Алексей Кудашов покинул должность главного тренера сборной России по хоккею, на этом посту специалиста сменил Валерий Брагин, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Кудашов возглавил сборную России и петербургский СКА в июле прошлого года, в сезоне-2018/19 специалист работал в качестве ассистента Ильи Воробьева в сборной и в стане петербургских армейцев. В девяти матчах Евротура под руководством Кудашова сборная России одержала одну победу в основное время и только один раз пропустила менее трех шайб, передает РИА «Новости».

Брагин в 2010-2012 годах и с 2014 года возглавлял молодежную сборную России. В конце января специалист, которому 31 мая исполнилось 64 года, стал старшим тренером главной национальной команды и СКА.

В тренерский штаб Брагина в сборной России вошли Алексей Жамнов, Александр Бойков, Андрей Козырев и Рашит Давыдов (тренер вратарей).

Тем временем Игорь Ларионов назначен главным тренером молодежной сборной России по хоккею.

Ларионов сменил на посту Валерия Брагина. Ларионов с 2019 года занимает пост советника главы штаба сборной России, в качестве тренера вместе с молодежной национальной сборной завоевал серебро чемпионата мира 2020 года.

В тренерский штаб Ларионова вошли Сергей Голубович, Владимир Филатов и Николай Хабибулин (тренер вратарей).