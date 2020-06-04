Генерал ФСБ объяснил поведение встающих на колени полицейских в США

Полицейские в США могли вставать на колени перед участниками протестов по приказу своего руководства, чтобы снизить их агрессию, однако это не даст результатов, а только усилит погромы и деморализует полицию, считает генерал-лейтенант полиции в отставке, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Сами офицеры на колени никогда не встанут. Значит, их на колени поставили начальники. Мне кажется, здесь разыгрывается простая карта – унизив достоинство сотрудников полиции в глазах погромщиков, снизить накал страстей и каким-то образом выиграть время. Знаете, есть такое выражение - чтобы сохранить целое, надо отдать маленькую дольку», – сказал Михайлов РИА «Новости».

«Но это не решение проблемы. Это всего лишь тактический ход, который не даст никакого эффекта – масса маргинальных лиц на этом не остановится. Это представители цветного населения, которые работать не хотят, адаптироваться в США не хотят, но хотят только получать блага от американского государства, ничего не давая ему взамен», – отметил генерал.



Он считает, что после того, как погромщики «поставили» на колени полицейских, они могут захотеть, чтобы колени перед ними преклонил колени мэр того или иного города или губернатор какого-либо штата.

Такие действия, по мнению Михайлова, будут действовать деморализующе на американских силовиков.

«Это вызывает возмущение сотрудников правоохранительных органов, которые говорят: «Почему вы встаете на колени и перед кем? Какое отношение, условно говоря, полицейский из Нью-Йорка имеет к полицейскому из Лос-Анджелеса?» – пояснил генерал.



Последствия таких действий могут быть непредсказуемы, считает Михайлов: «То что сегодня происходит, – это та точка невозврата, которую переходить нельзя».

В последние дни полицейские и солдаты Национальной гвардии в США во многих городах встают на колени, как утверждается, в знак солидарности в связи со смертью при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. В соцсетях пользователи называют такое поведение силовиков недостойным чести офицера.

Напомним, протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели Флойда из-за действий полицейского. Стражи порядка надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это.

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