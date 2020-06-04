Названа опасность никотиновой жвачки и пластырей

Биологи из США выяснили, что никотин меняет работу вспомогательных клеток мозга, создавая комфортные условия для появления метастаз рака легких, сообщила в четверг пресс-служба Университета Уэйк-Форест.

«Никотин не обладает канцерогенным эффектом сам по себе, однако он способствует распространению метастаз мелкоклеточного рака легких внутри мозга больных. Иными словами, наши наблюдения говорят о том, что раковым больным нельзя использовать никотиновую жвачку и пластыри для того, чтобы пытаться бросить курить», – передает ТАСС заявление Коносукэ Ватабэ, профессора Университета Уэйк-Форест в Уинстон-Сейлеме.

По последним оценкам ВОЗ, рак легких является одной из главных причин преждевременной смерти людей наряду с другими болезнями сердца и сосудов, а также другими типами опухолей, сообщается в пресс-релизе.

Ватабэ и его коллеги нашли объяснение тому, почему происходит процесс разрастания метастаз в мозге у пациентов с раком легких, изучая истории болезней примерно трех сотен пациентов.

Ученые заметили, что метастазы значительно чаще появлялись в мозге тех пациентов, кто продолжал курить, несмотря на рекомендации врачей, или использовал никотиновые пластыри и жвачки для отказа от табака.

Как показали эти опыты, проведенные на мышах, никотин действительно способствовал развитию метастаз в мозге грызунов. Это было связано с тем, что молекулы никотина проникали в клетки так называемой микроглии, одной из вспомогательных тканей мозга, меняя работу ее клеток таким образом, что они начали не убивать раковые клетки, а помогать им выживать.

Биологи выяснили, что предотвратить его попадание в мозг можно используя партенолид, одно из летучих веществ, присутствующих в экстракте пижмы. В скоро времени Ватабэ и его коллеги планируют начать клинические испытания партенолида с участием добровольцев.

Ранее израильские ученые выяснили, что курящие люди втрое чаще страдают от депрессии по сравнению с теми, кто не имеет вредной привычки. Кроме того, у курильщиков выше риск развития шизофрении и тревожности, так как никотин, содержащийся в табаке, способствует развитию психических заболеваний.