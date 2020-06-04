Минстрой утвердил критерии стандартного жилья

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке.

Минстрой полностью исключил использование термина «жилье эконом-класса» и перешел к определению «стандартного жилья», сообщается на сайте ведомства.

«Требования к строительству стандартного жилья четко прописаны, они позволят поднять качественные характеристики новых квартир и домов на более высокий уровень», – заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

К этой категории жилья, согласно приказу ведомства, будут относиться индивидуальные жилые дома площадью до 150 кв. метров на земельном участке не более 1,5 тыс. кв. метров, блоки площадью до 130 кв. метров в составе жилого дома, квартиры общей площадью не более 100 кв. метров.

Квартира должна быть расположена в доме с классом энергетической эффективности В и выше, где обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов к общедомовому имуществу.

Также регламентированы требования к внутренней отделке стандартного жилья. Здесь должны быть установлены металлическая входная дверь и межкомнатные двери, оконные блоки с подоконной доской. Поверхности стен или перегородок должны быть выровнены и окрашены либо оклеены обоями, поверхность потолков – выровнена и окрашена (либо на нее установлены потолочные конструкции или натяжные системы).

Пол должен быть выровнен и иметь напольное покрытие. В санузлах необходимо обеспечить гидроизоляцию, сантехнику, смесители, осветительные приборы, вентиляционные решетки, ревизионные люки, на полу обязательна выравнивающая стяжка, гидроизоляция, керамическое покрытие. Кухня должна быть оснащена мойкой с тумбой, плитой, должна быть установлена вентиляционная решетка.

Приказ Минстроя, определяющий критерии стандартного жилья, вступит в силу 6 июня.

Ранее сообщалось, что Минстрой оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома.