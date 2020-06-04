По факту ЧП с разливом топлива в Норильске возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧП с разливом топлива в Норильске.

«В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Ранее СК также завел дела по статьям 254 (порча земли), 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и 250 УК РФ (загрязнение вод).

Кроме того, следователи ходатайствуют перед судом об аресте задержанного накануне начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслава Старостина. От дачи показаний он отказался. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение.

По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Из емкости вылилось порядка 20 тыс. тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарная.

Напомним, в среду президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России.

Глава МЧС Евгений Зиничев в четверг утром заявил, что решение по способам ликвидации утечки нефтепродуктов, произошедшей в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, найдено, но не уточнил подробности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.

Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».