Танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибыл в украинский порт

Танкер с 85 тыс. тонн азербайджанской нефти для Белоруссии прибыл в украинский порт «Южный», 10-15 июля нефть поступит на НПЗ в Мозыре, сообщил пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Тищенко сообщил, что «танкер с азербайджанской нефтью объемом 85 тыс. тонн вчера вечером прибыл в порт «Южный» (в Одесской области)», утром во вторник он «встал под разгрузку», передает агентство «Прайм».

«Планируем, что 10-15 июля нефть уже будет на Мозырском НПЗ», – добавил он.

Отмечается, что концерн продолжает работу по танкерным поставкам нефти для Белоруссии на июль.

Напомним, 6 июня первый танкер с 77 тыс. тонн американской нефти для Белоруссии прибыл в порт литовской Клайпеды.

С начала года Белоруссия уже закупила норвежскую и азербайджанскую нефть с перевалкой в портах Клайпеды и Одессы. В апреле Минск договорился с Варшавой на прокачку нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши на свой нефтеперерабатывающий завод в Мозыре.

При этом 1 июня сообщалось, что Россия нарастила поставки нефти в Белоруссию. В июле Минск собрался закупить у России 1,58 млн тонн нефти.