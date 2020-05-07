Белоруссия задумалась о закупке американской нефти

Минск рассматривает возможность поставки американской нефти через Польшу, обсуждение этого вопроса активизируется после снятия введенного Варшавой карантина из-за коронавируса, заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой.

«Тема альтернативной нефти по требованию президента будет постоянной в нашей нефтяной повестке. Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили (азербайджанскую, норвежскую), и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжаться. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий этих поставок», – подчеркнул он.

Крутой обратил внимание, что работа по альтернативным поставкам ведется со всеми странами, в том числе с польскими коллегами – на уровне министров иностранных дел, министров финансов, «Белнефтехима» и организаций в составе концерна. Однако, по его словам, контактировать на уровне ведомств сейчас сложнее с учетом коронавирусных ограничений.

«Думаю, когда карантин будет снят в Польше, эта тема начнет обсуждаться более активно», – приводит его слова агентство БелТА.

С начала года Белоруссия уже закупила норвежскую и азербайджанскую нефть с перевалкой в портах Клайпеды и Одессы. 11 мая в Клайпедском порту ожидается первая партия нефти от национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Кроме того, в апреле Минск договорился с Варшавой на прокачку нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши на свой нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. Этот контракт планируется реализовать до конца 2020 года.