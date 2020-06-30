Reddit и Twitch заблокировали поддерживающие Трампа каналы

Американская соцсеть Reddit и принадлежащий компании Amazon стриминговый сервис Twitch заблокировали каналы в поддержку президента США Дональда Трампа.

Глава Reddit Стив Хаффман сообщил, что соцсеть заблокировала крупнейший форум сторонников Трампа r/The_Donald за нарушение новых правил платформы, передает РИА «Новости».

«Все сообщества на Reddit должны добросовестно соблюдать нашу политику по контенту. Мы заблокировали r/The_Donald, потому что они этого не делали», – пояснил он.

Под запрет на Reddit попал и форум левых r/ChapoTrapHouse, а также около 2 тыс. отделений форумов, большинство из которых не были активны.

Вместе с тем сервис трансляций Twitch заблокировал стриминговый канал Трампа.

«На Twitch поведение, полное ненависти, не разрешается. Мы не делаем исключений для политического контента или вопросов, заслуживающих новостей», – говорится в заявлении компании.

Президента США обвиняли в разжигании ненависти его политические противники, сам Трамп это отрицает.

Ранее соцсеть Twitter скрыла сообщение Трампа, пригрозившего протестующим, что не допустит создания в Вашингтоне «автономной зоны» по примеру Сиэтла и готов применить «серьезную силу».

До этого Facebook и Twitter удалили видеозапись из публикации главы американского государства. В ролике темнокожий ребенок убегает от белого, это сопровождается титрами: «Испуганный малыш убегает от малыша-расиста».

Белый дом обвинил Twitter в пособничестве «террористам и диктаторам».

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