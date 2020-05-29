Белый дом обвинил Twitter в пособничестве «террористам и диктаторам»

Белый дом в пятницу обвинил руководство социальной сети Twitter в том, что оно якобы позволяет «террористам и диктаторам злоупотреблять этой платформой».

«Этот твит нарушает правила о прославлении насилия. Однако Twitter решил позволить террористам, диктаторам и иностранным пропагандистам злоупотреблять своей платформой», – говорится в сообщении в Twitter администрации США.

К сообщению прикреплена заметка духовного лидера и руководителя Ирана Али Хаменеи, в которой говорится, что «борьба за освобождение Палестины – это джихад на пути Бога». «Победа в такой борьбе гарантирована, поскольку, даже если человек будет убит, он получит один из двух прекрасных результатов», – заявил духовный лидер Ирана.

Напомним, Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране, который призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Кроме того, американский лидер также пригрозил закрыть Twitter.

Руководство Twitter назвало указ Трампа реакционным и политизированным, а после скрыло сообщение американского лидера с угрозой направить в Миннеаполис нацгвардию для подавления беспорядков.

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