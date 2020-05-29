Twitter раскритиковал указ Трампа о регулировании деятельности соцсетей

Руководство компании Twitter назвало указ президента США Дональда Трампа о регулировании деятельности социальных сетей реакционным и политизированным, соответствующее заявление опубликовано на официальной странице компании в соцсети.

«Этот исполнительный указ отражает реакционный и политизированный подход к соответствующему законодательству», – передает ТАСС текст заявления. Руководство Twitter подчеркнуло, что «раздел 230 закона [об этике в сфере] коммуникаций защищает американские инновации и свободу слова и основывается на демократических ценностях».

«Попытки в одностороннем порядке нарушить его угрожают будущему онлайн-высказываний и свободы в интернете». – указывается в заявлении.

Напомним, Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране, который призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Трамп также пригрозил закрыть Twitter.

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