Бутина объяснила попытку США найти в погромах «российский след»

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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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«Надо создать трансконтинентальную опасность для Америки»

Отсутствие ДОН не угрожает непосредственно российским национальным интересамФото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images/Global Look Press
«Мы оказываемся в опасной зоне: старых договоренностей уже нет, а новых еще нет. Трамп не очень представляет, насколько это опасно. Новый Карибский кризис вполне вероятен», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД дипломат Андрей Бакланов. Он рассказал о том, какими дипломатическими и военными мерами России следует ответить Америке на односторонний выход из Договора по открытому небу. Подробности...
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«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»

У экспертов возникли сомнения по поводу материалов, из которых сделан корабль Crew DragonФото: NASA TV/Xinhua/Global Look Press
«Мы знали, что американцы сделают этот корабль – Crew Dragon. Они смелые ребята, но избранный ими путь – коварный. В корабле много недоработок», – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-космонавт СССР Александр Александров, комментируя первый в истории пилотируемый полет на коммерческом корабле на орбиту. Где кроется слабость детища Илона Маска, ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Crew Dragon? Подробности...
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Изгнание китайских ученых дорого обойдется Америке

Ученые из Китая заполонили американские лабораторииФото: REUTERS/Jason Reed
США открыли еще один фронт борьбы с Китаем – на этот раз на собственной территории. Всерьез обсуждается запрет на обучение и преподавание китайцев в американских университетах, и все это ради борьбы с китайским промышленным шпионажем. Как ни парадоксально, подобные запреты навредят прежде всего США – и примеры тому в истории уже были. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Без советского ада была бы забитая суетой и пошлостью жизнь

Дмитрий Ольшанский, публицист
Там были бы сложные новые люди, все эти так называемые крестьяне, которые платят налоги со старого заброшенного поля, а сами давно качают нефть, оформленную как храмовый вклад на помин души Еликониды Степановны. Подробности...

Никита Хрущев – лучший правитель СССР

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Сегодня исполняется 60 лет дипотношениям СССР и революционной Кубы. Зачинал эти отношения Хрущев. В Гаване Никиту Сергеевича помнят и любят. И напоминают нам, что мы Хрущева тоже должны любить и помнить. Подробности...
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«Собачья» нефть Urals внезапно стала очень человеческой

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Неожиданный эффект от кризиса перепроизводства на нефтяном рынке: российский высокосернистый сорт нефти Urals теперь торгуется с премией относительно более легкой и подразумевавшейся в прошлом более качественной европейской марки Brent. Подробности...
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              Бутина объяснила попытку США найти в погромах «российский след»

              3 июня 2020, 17:04

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Правозащитница Мария Бутина, которая отбыла тюремное заключение в США, высказалась о причинах погромов в Соединенных Штатах и объяснила, почему их пытаются объяснить «российским вмешательством».

              «Попытки найти в этих процессах русский след – странные для США. Казалось бы, когда внутри страны такой серьезный кризис, надо обратить внимание на решение внутренних проблем», – приводит ее слова ФАН.

              Бутина сейчас работает над книгой о своем заключении и пересматривает свои записи о пребывании в заключении. Она вспомнила, как общалась там с темнокожими американками.

              «Я обратила внимание на то, что в изоляторе Вашингтона большинство людей, с которыми мне пришлось столкнуться, были представителями любых других рас, кроме белой. Из примерно ста человек было только двое белых американцев. Я еще тогда задумалась, почему так происходит. Можно было бы сказать, что эти люди совершают больше преступлений. Но у нас нет оснований полагать, что какая-то раса генетически неполноценна, поэтому сваливать всю вину на темнокожее население США было бы как минимум странно», – сказала она.

              Бутина рассказала, что для темнокожих в США вероятность попасть в тюрьму в пять раз выше, чем для белых, и в 2018 году темнокожие составляли 33% от всех заключенных, хотя составляют всего 13% взрослого населения США.

              «Мне удалось поговорить с заключенными в тюрьмах, и я поняла, что они находятся в замкнутом круге. Вот Трамп недавно предложил «арестовывать, отслеживать людей, сажать их в тюрьму на 10 лет». Но чего он этим добьется? США – и так страна, где каждый год растет количество заключенных. Посадит он их на 10 лет, но потом на выходе получит еще более плачевную ситуацию», – заявила она.

              Одной из главных предпосылок погромов она назвала бедность. По ее словам, люди живут в гетто, у них нет доступа к нормальному образованию, к системе здравоохранения.

              «Часто темнокожие рождаются в тюрьмах и там же потом заканчивают свои жизни. Но это игнорируется, и вина за протесты перекладывается на Россию», – считает Бутина.

              Она напомнила о формуле, распространенной в тюрьмах США: «три горячих приема пищи и койка». Бутина выразила мнение, что  многие темнокожие добровольно идут на мелкие правонарушения, чтобы пережить зиму в тюрьме.

              «Классика жанра – беременная темнокожая девушка в женской тюрьме, которая оказалась там в очередной раз, просто чтобы у нее была временная крыша над головой и еда. Кинуть таким людям подачку в виде пособия – не выход. Представьте разницу между слоями населения, когда белые люди, имеющие образование и работу, расплачиваются в магазине наличными, а рядом темнокожая женщина предъявляет социальную карточку и получает набор продуктов?», – заявила она.

              По словам Бутиной, афроамериканки в тюрьме относились к ней сначала настороженно, но затем встали на ее защиту и делились едой и одеждой. По ее словам, чернокожие в США не доверяют государству, и в какой-то момент решили, что им врут и про то, что она – враг.

              Желание американцев найти обязательный «русский след» в нынешних погромах Бутина объяснила попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем, от конфликта между белокожим американским истеблишментом и бедным темнокожим населением.

              «Возможно, эту вспышку недовольства удастся погасить. Но этот кризис вернется, если не решить проблему нормальной оплаты труда, равного доступа к образованию, равного отношения... На этом может потерять свой стул не один чиновник, а возможно, потребуется корневой пересмотр структуры власти в США», – считает Бутина.

              Напомним, в октябре Бутина вернулась в Россию после 18 месяцев в тюрьме США.

              Протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. В ряде американских городов ввели комендантский час. Протесты превратились в погромы. Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление беспорядков.

              При этом в США заявили о причастности России к беспорядкам. В Кремле назвали подобные заявления неправильной и ошибочной инсинуацией.

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