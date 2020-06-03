Мишустин поручил восстановить оказание плановой медпомощи

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медпомощи.

«Федеральные медицинские центры, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусной инфекцией, смогут постепенно вернуться к приему обычных пациентов с теми заболеваниями, которыми они традиционно занимались», – подчеркнул глава кабмина.

Он добавил, что «подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных для лечения коронавирусной инфекции коек в федеральных и частных клиниках и о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи, в первую очередь высокотехнологичной». «Пока не везде, а там, где позволяет эпидемиологическая ситуация», – добавил премьер.

По его словам, в первую очередь речь идет о ряде федеральных клиник в Москве. «Такое решение будет приниматься соответствующим федеральным министерством или агентством, которое является учредителем медицинской организации», – отметил Мишустин.

Кроме того, премьер поручил вице-премьеру Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову в ближайшее время доработать план восстановления экономики, передает ТАСС.

«Президент принял проект плана за основу дальнейшей работы. Ряд моментов будет дополнительно прорабатываться, в том числе необходимо учесть итоги отраслевых совещаний, которые президент проведет в ближайшее время. Правительство также продолжит консультации с бизнесом и экспертным сообществом», – сказал он на заседании координационного совета по коронавирусу.

Мишустин также напомнил, что президент Владимир Путин дал поручение уточнить параметры нацпроектов, на реализации которых сказались ограничения, вызванные коронавирусом, передает РИА «Новости».

Во вторник президент Владимир Путин одобрил применение плана по восстановлению экономики и призвал поддержать граждан и компании.

Перед этим СМИ сообщили, что разработанный правительством план действий по восстановлению экономики предполагает возвращение к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5% в год по итогам 2021 года, а также повышение реальных доходов населения.