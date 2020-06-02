Путин одобрил план по восстановлению экономики

Президент Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным одобрил применение плана по восстановлению экономики.

В частности, президент заявил, что предварительно ознакомился с планом восстановления экономики. «Проект плана действий подготовлен, вчера получил его от правительства. Мы с вами по телефону тоже обсуждали. Соответствующие материалы есть, и уже я с ними ознакомился», – сказал Путин в ходе встречи с Мишустиным.

«И правительство в целом, и в наших ведомствах действительно провели большую, серьезную работу, сформировали базу. Полагаю, что представленный документ можно взять за основу», –заявил Путин, говоря о плане по восстановлению экономики.

Он добавил, что России надо решить не только нынешние проблемы, но и обеспечить уверенное движение вперед на перспективу. «Повторю, принципиально важно как решить сегодняшние острые проблемы, так и обеспечить уверенное движение вперед на долгосрочную перспективу», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что российское правительство в ситуации борьбы с коронавирусом предпринимало все действия своевременно.

«Динамика изменений в мире нарастает, и чтобы отвечать на такие вызовы, нам нужно действовать профессионально, выверенно и результативно. Кстати говоря, по борьбе с коронавирусом нам пока в целом удается действовать именно так. За что, конечно, слова особой признательности нашим медикам. Но и, должен отметить, правительство действовало своевременно», – сказал Путин.

В свою очередь Мишустин сообщил Путину, что экономика России к концу периода восстановления должна «выйти на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень».

Премьер также подчеркнул, что к рискам, связанным с ростом безработицы, власти должны относиться особенно внимательно.

Ранее СМИ сообщили, что разработанный правительством план действий по восстановлению экономики предполагает возвращение к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5% в год по итогам 2021 года, а также повышение реальных доходов населения.

Сам Мишустин на прошлой неделе сообщил, что план по восстановлению российской экономики состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий.