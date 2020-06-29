В Петербурге завели дело из-за вульгарной рекламы кафе

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении компании, разместившей непристойную рекламу кафе.

Горожане пожаловались в управление ведомства на кафе «Щелкунчик», разместившее рекламные баннеры с текстом: «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак». Плакаты сопровождались изображением сосиски с яичницей, что показалось заявителям неэтичными, передает РИА «Новости».

В УФАС установили, что рекламодателем рекламы кафе «Щелкунчик» является ООО «Династия».

«По результатам рассмотрения жалобы и полученных документов (…) возбуждено дело по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе», – сообщили в ведомстве.

Рассмотрение дела назначено на 14 июля.

В УФАС напомнили, что ч.6 ст. 5 Закона о рекламе запрещает использование непристойных образов.

Ранее в РПЦ сообщали, что намерены обратиться с заявлением в полицию на владельцев кафе, рекламирующих «божественную шаурму».