По поправкам в Конституцию дистанционно проголосовали более 1 млн человек

В дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции приняли участие более 1 млн человек, сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

«В дистанционном электронном голосовании приняли участие более 1 млн человек. (Явки) 100% не будет, я хочу проголосовать бумажным способом (хотя зарегистрировался онлайн), хочу проверить, как меня вычеркнут, проверят и так далее», – передает его слова ТАСС.

Дистанционное электронное голосование завершится 30 июня в 20.00 мск. Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и около 140 тыс. заявлений от жителей Нижнего Новгорода.

«На 14.00 в Москве получили бюллетени почти 886,5 тыс. голосующих, почти 873,3 тыс. из них проголосовали. Сегодня предпоследний день электронного голосования», – добавил официальный представитель штаба Александр Асафов.

В ЦИК ранее заявили, что участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек. Явка составила 37,2% от числа избирателей.

По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля, среда 1 июля будет выходным днем.

Явка на онлайн-голосование к 19.16 воскресенья достигла 80%.