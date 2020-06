МИД назвал фальшивкой статью о «сговоре» России с талибами

Статья газета Washington Post о якобы «сговоре» России с талибами в Афганистане – это часть внутрипартийной борьбы в США, есть силы, не заинтересованные в уходе из Афганистана, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии Замир Кабулов.

«Мы уже комментировали ранее публикацию New York Times. Слишком большой ажиотаж создается вокруг откровенной фальшивки, которую даже Трамп и его администрация опровергли», – цитирует РИА «Новости» Кабулова.

По его словам, это продолжение внутрипартийной борьбы. Кабулов отметил, что в США есть силы, которые не хотят уходить из Афганистана, «хотят оправдать собственный провал».

Напомним, New York Times утверждает, что Россия, по мнению разведки США, якобы предлагала боевикам, связанным с запрещенной в России террористической организацией «Талибан», деньги за убийство военных из «сил коалиции в Афганистане». Позже с подобными же утверждениями выступила газета Washington Post. МИД России назвал статью The New York Times вбросом американской разведки.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни, Трамп не получал информации о том, что Россия якобы предлагала деньги за убийство военнослужащих США.

Трамп заявил, что получил данные от разведки о том, что информация о якобы имевшем место сговоре России с талибами не заслуживает доверия.

Радикальное движение «Талибан» также опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от военной разведки России на совершение нападений в Афганистане.

