Юрист поделился впечатлениями о ходе голосования по поправкам к Конституции

«Организация работы на участке абсолютно соответствует закону. Это и присутствие на местах членов избиркома, и наличие наблюдателей. Процедура организована таким образом, что наблюдатели сразу могут фиксировать возможные нарушения», – рассказал газете ВЗГЛЯД юрист Александр Воронцов, который в воскресенье принял участие в голосовании по поправкам к Конституции.

«Все то, что должно присутствовать на избирательных участках, присутствует – и средства индивидуальной защиты, которые выдаются каждому пришедшему, в том числе санитайзеры, которыми можно обработать руки. Помещение чистое, есть ощущение недавней влажной уборки с соответствующими средствами защиты. При входе всем разъясняется, что необходимо сделать – как получить бюллетень, куда пройти для голосования», – поделился впечатлениями Александр Воронцов, заведующий юридической клиникой института права и управления Тульского государственного университета.

«Организация на участках абсолютно соответствует закону. Это и присутствие на местах членов избирательной комиссии, и присутствие наблюдателей», – подчеркнул собеседник.

Сама процедура наблюдения «организована таким образом, что наблюдатели сразу могут фиксировать возможные нарушения», – констатировал Воронцов. «Места много, наблюдателям предоставляется полный обзор (по крайней мере, на том участке, где я сегодня находился). Каких-либо нарушения практически исключаются: что-то подобное сразу становится заметным для наблюдателя», – подчеркнул собеседник.

Что касается организации наблюдения за голосованием, то можно отметить – видна та работа, которую проделала Общественная палата России, и региональные общественные палат, указал Воронцов. «Наблюдатели подготовлены, обучены, в основе своей понимают цели и задачи своего присутствия на участках, – констатировал юрист. – Возможно, есть определенная сложность для наблюдателей в том, что голосование растянуто по времени, но тем не менее, пул наблюдателей большой, одни и те же люди не находятся на участках долгое время».

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем.

«То, что процедура подачи голосов – не однодневная, на мой взгляд, плюс для подобного мероприятия, – заметил Воронцов. – Люди в удобное время могут прийти: кто-то при походе на работу, кто-то после работы, кто-то, как сейчас – в выходной день». Предусмотрены все возможны варианты для удобства волеизъявления, добавил собеседник.

За три дня явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек, сообщила в воскресенье председатель ЦИК Элла Памфилова.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал газете ВЗГЛЯД о «золотом стандарте», которым руководствуются более 500 тысяч общественных наблюдателей.

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