Опубликовано видео Алибасова на коленях перед известным адвокатом

СМИ опубликовали видеозапись, на которой продюсер Бари Алибасов встает на колени перед адвокатом Сергеем Жориным.

Как сообщает Пятый канал, видео сняли «примерно два месяца назад», когда «состояние Алибасова уже было на грани», но «до того, как артист попал в психиатрическую клинику».

Алибасов «зачем-то пришел в офис адвоката Жорина и встал перед ним на колени».

На видео Жорин заявил: «Так, ну кто Алибасова опять в офис пустил? Сейчас он что-нибудь сожрет здесь, а нам отвечать!». В ответ Алибасов сказал: «А вы сдохните с голоду! Сдохните вы, сдохните с голоду! Скоро у вас не будет ничего! Ничего!».

СМИ сообщали, что 25 июня Алибасова госпитализировали с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя.

Напомним, в июне прошлого года появились сообщения, что Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб. Однако сразу после выписки он дал несколько интервью. Позже Алибасов подал иск к производителю «Крота», который суд оставил без удовлетворения.