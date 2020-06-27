В Конгрессе США предложили выделить на «сдерживание» России 3,8 млрд долларов

В проекте оборонного бюджета США предлагается выделить 3,8 млрд долларов на программу «Европейская инициатива сдерживания», сообщают информационные агентства.

По утверждению американских властей, программа направлена на «сдерживание России». В частности, средства планируется направить на стратегические морские перевозки, спутниковую связь, дозаправку, подводные лодки и противолодочный военный потенциал, которые «усиливают сдерживание России».

Ответ на бюджетный запрос Белого дома о проекте оборонного бюджета на 2021-й финансовый год (начинается в США с 1 октября) подготовлен главой комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом, передает ТАСС.

Смит сообщил, что проект бюджета также «продлевает запрет на финансирование любой деятельности», которая признавала бы суверенитет России над Крымом, а также сохраняет ограничения военного сотрудничества с Россией. При этом расширяется «правило толкования, согласно которому запрет не затрагивает двусторонний военный диалог в целях снижения риска возникновения конфликта», например, относительно канала связи по Сирии.

В 2019 году на «Европейскую инициативу сдерживания» выделили 6,5 млрд долларов, в 2020 году – 5,9 млрд долларов.

В проекте бюджета конгрессмены в связи с намерением США выйти из Договора по открытому небу выражают обеспокоенность «в отношении американских активов и военнослужащих, над которыми будут по-прежнему совершаться полеты», то есть военных объектов США в других странах.

Как следует из проекта бюджета, Украина в следующем финансовом году по военной линии от США может получить 250 млн долларов, из которых 50 млн «могут быть использованы только на летальные средства обороны».

Бюджет Пентагона составит 732 млрд долларов, на 8,5 млрд долларов меньше, чем просил Белый дом.

Из них 69 млрд долларов предлагается выделить на проведение операций за рубежом, 1 млрд – на создание и работу Фонда национальной безопасности по повышению способности страны готовиться к будущим пандемиям, 600 млн – на финансирование научно-технического сектора (включая 50 млн долларов на сферу биотехнологий и усиление готовности к пандемиям).

Комитет Смита на следующей неделе рассмотрит данный проект бюджета. После одобрения документ обсудит Палата представителей.

Сенатский комитет по делам вооруженных сил уже утвердил свою версию проекта бюджета, которая отличается от версии Смита, ее также начнут рассматривать на следующей неделе в Сенате.

Одобренные проекты необходимо будет согласовать, провести итоговый документ через обе палаты Конгресса. В финале документ должен подписать президент США Дональд Трамп.