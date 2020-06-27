США добились признания вины от российского «лидера хакерской группировки»

Россиянин Сергей Медведев в суде Невады признал вину в совершении киберпреступлений, сообщил минюст США.

Власти США называют 33-летнего Медведева («Stells», «segmed», «serjbear») «одним из лидеров» транснациональной «преступной группировки» Infraud Organization, передает РИА «Новости».

Медведев признал вину в нарушении закона о противодействии рэкету и коррупционным организациям (RICO Act), передает ТАСС.

Утверждается, что «мошенничество осуществлялось через занимавшуюся киберпреступлениями фирму». Она, по версии американской стороны, «скупала и продавала краденые документы, кредитные карты, личную, финансовую и банковскую информацию, вредоносное программное обеспечение».

Власти США оценивают предполагаемый ущерб от действий преступников в 2,2 млрд долларов, фактический ущерб – в 568 млн долларов.

В тексте соглашения о признании вины говорится, что стороны рекомендуют назначить приговор в 10 лет лишения свободы. Восемь пунктов обвинения при этом снимаются.

США утверждают, что Infraud Organization основана Медведевым и гражданином Украины Святославом Бондаренко под лозунгом «На обман уповаем» (на американских долларах есть надпись «На Бога уповаем»). В марте 2017 года в организации «был зарегистрирован 10901 член», утверждает минюст.

Медведева задержали в Таиланде в 2018 году по запросу ФБР. Таиланд согласился выдать россиянина США.