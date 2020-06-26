СМИ: Работники совхоза Грудинина жалуются на принуждение голосовать против поправок к Конституции

Работники «Совхоза имени Ленина», который контролирует бизнесмен Павел Грудинин, сообщили, что их якобы принуждают голосовать против поправок к Конституции, пишут СМИ.

Жалобы, как утверждается, поступили на «горячую линию» для сотрудников сельхозпредприятия. Первый звонок с сообщением о нарушениях конституционного права на свободное волеизъявление поступил на горячую линию еще 23 июня, передает «Ридус».

«Собирает старший [смены] всех мужиков. Нам грозят увольнением, советуют подумать о зарплатах и требуют, чтобы мы либо не ходили на голосование по Конституции, либо голосовали против. Отправить фото, как проголосовал – [иначе] штрафы и лишение премий. И перспектива увольнений», – пожаловался на прессинг руководства один из работников совхоза. Мужчина отказался представиться оператору, отметив, что «работает на технике» и переживает за свое рабочее место. «Зависим от них», – пояснил он.

Вторая жалоба, пишет издание, поступила от женщины, также работающей в «Совхозе имени Ленина». «Ситуация: я работаю на [этом] предприятии. Нас попросили определенным образом проголосовать на предстоящих выборах. Четко довели: надо проголосовать против и зафиксировать, сфотографировать как доказательство», – рассказала она.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.

В пятницу в Сети появились данные экзитполов по голосованию, согласно которым из общего числа проголосовавших на данный момент 78,6% поддержали изменения в Основном законе.

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