Антитела к коронавирусу выявили у 20% прошедших тестирование москвичей

Примерно у 20% прошедших тестирование москвичей есть иммунитет к коронавирусу – у них обнаружены антитела, сообщила вице-мэр столицы по социальной политике Анастасия Ракова.

«Хотелось бы представить результаты третьего этапа исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу. Это исследование мы провели с 5 по 18 июня. В нем приняли участие более 90 тыс. жителей города. Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться, и на сегодняшний день около 20% москвичей такой иммунитет имеют», – цитирует ТАСС Ракову.

По ее словам, примерно у 7% москвичей иммунитет к коронавирусу появился за предыдущий месяц.

Ракова добавила, что практически у 80% людей с антителами к вирусу есть также вирусонейтрализующие вещества, что говорит о формировании иммунитета.

Также она подчеркнула, что в Москве специалисты провели уже более 3,5 млн ПЦР-тестирований на наличие коронавируса, а также около 1 млн ИФА-исследований на наличие антител к вирусу.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) сообщили, что организм мужчин способен вырабатывать больше антител к коронавирусу, чем организм женщин.

За минувшие сутки в России выявлено 6800 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 620 тыс. случаев заболевания.

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