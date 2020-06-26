«Российских хакеров» обвинили в атаках на американские фирмы

Фирмы США подверглись кибератакам со стороны хакерской группировки Evil Corp, сообщает специализирующаяся на кибербезопасности компания Symantec.

Хакеры пытались установить «относительно новый вид целевых программ-вымогателей» WastedLocker, который «имеет отношение к пресловутой киберкриминальной Evil Corp», передает РИА «Новости».

Symantec пояснила, что цель хакеров – зашифровать данные, чтобы потребовать у владельцев многомиллионный выкуп.

Атакована была как минимум 31 организация, «общее число атак может быть намного больше». Хакеры Evil Corp «взломали сети организаций и готовились к атакам с использованием программ-вымогателей».

При этом преступники пытались отследить работающих удаленно сотрудников компаний, чтобы использовать слабые места в их домашних компьютерах.