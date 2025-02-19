  • Новость часаПотери ВСУ в Курской области превысили 62 тыс. военнослужащих
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Прибалтика захлебывается плачем обездоленных «грантоедов»
    Скачко: Трамп дал сигнал, что политические дни Зеленского сочтены
    Набиуллина заявила о внедрении «спецкнопки» для жалоб на мошенников
    Медведев назвал Зеленского «загнанной в угол крысой» и призвал к срочной дератизации
    Песков: Отношения России и США ожидает реанимация и реставрация
    ЕС ввел запрет на вещание восьми российских СМИ
    В Тбилиси дали оценку вероятному будущему послу США в России
    Зеленский не принял американское предложение по ископаемым
    Названы сроки возвращения американских компаний в Россию
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Подвиг русского солдата сделал возможными переговоры в Эр-Рияде

    С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как работают фейки «от противного»

    Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У русской истории стоит поучиться терпению

    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

    18 комментариев
    19 февраля 2025, 13:33 • Новости дня

    Суд продлил арест исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле»

    Басманный суд продлил арест обвиняемым в теракте в «Крокусе» до 24 марта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Басманный суд Москвы продлил арест четырем обвиняемым в теракте в «Крокус Сити Холле» до 24 марта по ходатайству следствия.

    Басманный суд Москвы принял решение продлить арест четырем обвиняемым в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», передает ТАСС. В суд поступило соответствующее ходатайство от органов предварительного расследования.

    В числе обвиняемых – Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода и Шамсидин Фаридуни. По решению суда срок их содержания под стражей продлен до 24 марта.

    «Ходатайство органов предварительного расследования... удовлетворить», – сообщили в суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, адвокат Александр Ярин заявил, что не получал уведомления о завершении следствия по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», где его подзащитный обвиняется в пособничестве. Задержанные в Дагестане боевики оспорили продление ареста по этому делу. Также стали известны поставщики оружия для теракта в «Крокусе».

    18 февраля 2025, 19:04 • Новости дня
    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество курянам

    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество жителям Курской области

    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество курянам
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц, пока область не будет полностью освобождена от украинских захватчиков.

    Об этом лидер страны объявил на совещании с правительством, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что необходимо изыскать средства из федерального бюджета для поддержки граждан, пострадавших в результате конфликта.

    «На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тыс. рублей ежемесячно. Прошу такие средства из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», – сказал Путин.

    Стоит отметить, что изначально в ходе совещания глава Минфина Антон Силуанов предложил для жителей приграничных районов области дополнительную ежемесячную выплату в размере не менее одного минимального размера оплаты труда – сегодня этот минимальный размер составляет 22 тыс. 440 рублей. Однако Владимир Путин задал врио губернатора области Александру Хинштейну вопрос, каков сейчас размер средней заработной платы в Курской области. Хинштейн ответил, что 64 тыс. рублей.

    «И мне кажется, что сумма в 22 тысячи не отражает реальную потребность людей», – заявил врио главы региона. Тогда Путин внес предложение повысить выплату до 65 тыс. рублей в месяц.

    Силуанов уточнил, что сейчас многие потерявшие имущество жители области получают пенсии, соцвыплаты, зарплаты и иной доход. Он спросил у президента, должны ли учитываться эти деньги при назначении выплаты в 65 тыс. рублей. 

    «Нет, мы не будем доплачивать до 65 тысяч, если человек уже что-то зарабатывает или получает», – ответил Путин.

    «Давайте всем 112 620 жителям Курской области будем выплачивать ежемесячно до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тысяч рублей дополнительно к тому, что сейчас люди получают. Это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, приобретать какое-то дополнительное имущество. Да, эта мера, это решение неординарное. Ничего подобного раньше мы не делали, но и люди никогда в такое положение раньше не попадали. Нужно помочь», – сказал президент.

    Коментарии (9)
    19 февраля 2025, 00:51 • Новости дня
    Трамп разъяснил неучастие Зеленского в переговорах с Россией по Украине

    Трамп заявил о необходимости выборов на Украине и рейтинге Зеленского в 4%

    Трамп разъяснил неучастие Зеленского в переговорах с Россией по Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция Киева относительно переговоров с Россией вызывает разочарование, на Украине следует провести выборы, их отсутствием обеспокоены «многие» страны, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я слышу, что они (власти Украины) недовольны тем, что не были приглашены (на переговоры). Но у них было три года, чтобы сесть за стол переговоров. Это могло быть урегулировано еще тогда», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он сообщил, что «разочарован». Президент США полагает, что еще несколько лет назад даже «посредственный переговорщик» смог бы «заключить сделку, которая бы сохранила почти всю территорию Украины, без разрушений, без гибели людей, а также без уничтоженных городов».

    Американский лидер заявил, что Россия, вероятно, в состоянии «очень быстро» уничтожить украинские города, а Киев превратить в «масштабное место разрушения», но не хочет этого делать.

    Глава Белого дома высказался в поддержку выборов на Украине: «Я бы сказал, что, знаете, когда они (Украина) хотят место за столом, можно сказать, что люди должны сказать, знаете, прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы». Он отметил, что уровень поддержки нынешнего лидера страны Владимира Зеленского упал до 4%. При этом президент США подчеркнул, что вопрос проведения выборов на Украине является не требованием России, а беспокоит «многие» страны.

    Отвечая на вопрос о том, прибавила ли встреча в Саудовской Аравии уверенности в заключении сделки по урегулированию украинского кризиса, он ответил утвердительно. «Гораздо больше уверен, они (переговоры) были очень хорошими», – приводит его слова ТАСС.

    Он выразил уверенность, что «Россия хочет что-то сделать». Трагичность военных действий на Украине глава американского государства сравнил с битвой при Геттисберге – самом кровопролитном сражении в ходе Гражданской войны в США, произошедшем в начале июля 1863 года.

    Комментируя идею отправки на Украину европейских военных, он заявил: «Я полностью за, если они хотят это сделать». При этом он подчеркнул, что американских военных на Украину отправлять не собирается.

    Он также заявил, что не видит необходимости сворачивать присутствие войск США в Европе для достижения мира на Украине, и никто не обращался с таким запросом.

    Глава американского государства потребовал «уравнять» вклад США и Европы в поддержку Украины, так как Европа «выделила около 100 млрд», а США – «более 300». Он подчеркнул, что для европейцев проблема украинского кризиса важнее, ведь США отделены от Европы океаном. При этом его тревожит отсутствие прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств: «Мы даем сотни миллиардов долларов, но я никогда не видел прозрачного отчета с данными о том, куда идут эти деньги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы американского государства. Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры высокопоставленных делегаций двух стран. Украина и Евросоюз негативно реагируют на активизацию диалога между Россией и США.

    Коментарии (18)
    18 февраля 2025, 14:06 • Видео
    Россия нашла подход к новым властям Сирии

    Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    Коментарии (2)
    18 февраля 2025, 18:48 • Новости дня
    Тела умерших в один день во сне футболистов отправили на экспертизу

    Тела погибших в Верхней Пышме футболистов отправили на экспертизу

    Тела умерших в один день во сне футболистов отправили на экспертизу
    @ ФК "ПОЗ-Прогресс"/vk.com

    Tекст: Ольга Иванова

    Тела погибших футболистов Яна Журавлева и Данила Хилобока из команды «ПОЗ-Прогресс» отправлены на медицинскую экспертизу в Свердловской области для установления причин и обстоятельств их гибели.

    Тела двух погибших футболистов любительской команды «ПОЗ-Прогресс» из Верхней Пышмы отправлены на медицинскую экспертизу, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил главный помощник руководителя регионального управления ведомства Александр Шульга.

    Он отметил, что следователи ведут работу по выяснению причин и обстоятельств трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два футболиста команды «ПОЗ-Прогресс» из Верхней Пышмы, 32-летний Ян Журавлев и 33-летний Данил Хилобок, скоропостижно скончались во сне в один день после тренировки.

    Коментарии (7)
    18 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Ушаков: Отношения России и США не демонстрируют явного сближения
    Ушаков: Отношения России и США не демонстрируют явного сближения
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде, что точная дата встречи Владимира Путина с американским лидером пока не определена, но обсуждения этого ведутся. По оценке Ушакова, отношения между Россией и США пока не демонстрируют явного сближения.

    Ушаков сообщил, что назвать конкретную дату встречи Владимира Путина и президента США в настоящее время трудно, передает ТАСС. Он добавил, что такая встреча вряд ли состоится на следующей неделе, хотя обсуждение между сторонами продолжается.

    По словам Ушакова, отношения между Россией и США пока не демонстрируют явного сближения, но обе стороны договорились учитывать интересы друг друга. «Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть», – подчеркнул он, комментируя итоги недавних переговоров.

    Ушаков охарактеризовал переговоры как неплохие, отметив, что они прошли в конструктивной атмосфере.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад нервозно, если не сказать панически, реагирует на российско-американские контакты.

    Коментарии (17)
    18 февраля 2025, 21:10 • Новости дня
    Лавров заявил о договоренности с США по банковским переводам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о достигнутой с США договоренности по устранению проблем с банковскими переводами.

    На пресс-конференции по итогам переговоров с представителями администрации США в Эр-Рияде Лавров рассказал о договоренности с американской делегацией по устранению проблем банковских переводов.

    «Не последняя проблема – это банковские переводы, которые нам пытаются ограничивать. Мы, естественно, отвечаем взаимностью», – заявил министр, видео его выступления опубликовано на YouTube-канале МИД России. Лавров уточнил, что представители обеих сторон вскоре договорятся о встрече и рассмотрят необходимость устранения этих искусственных барьеров.

    Ранее МИД сообщил, что Россия и США наладят диалог о возобновлении сотрудничества в экономике.

    Агентство Reuters писало, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили перспективы экономического сотрудничества после завершения конфликта на Украине.

    Коментарии (11)
    19 февраля 2025, 06:35 • Новости дня
    Польша предостерегла соседей России от ввода войск на Украину

    Министр обороны Польши Косиняк-Камыш предупредил о рисках отправки на Украину войск из соседних с Россией стран

    Польша предостерегла соседей России от ввода войск на Украину
    @ Jakub Kaczmarczyk/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Государства, граничащие с Россией, не должны вводить войска на Украину, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    «Ни одно государство, граничащее с Россией, не должно участвовать в возможной стабилизационной миссии на Украине», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на РАР.

    Министр пояснил свою позицию тем, что на Украине «легко могут произойти провокации». Однако он не стал уточнять, кем и против кого они могут быть направлены.

    Косиняк-Камыш также сообщил, что «сегодня нет коалиции каких-либо государств, которые планируют отправить войска на Украину». Польша «точно не отправляет и не будет отправлять войска», заверил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ сообщали, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия.

    В конце 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон пытался уговорить Польшу отправить солдат на Украину. Однако глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что его государство не планирует посылать на Украину военных.

    Коментарии (12)
    18 февраля 2025, 20:59 • Новости дня
    США назначили переговорщика с Россией по Украине

    США назначили Келлога своим представителем по контактам с Россией по Украине

    США назначили переговорщика с Россией по Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США выбрали Кита Келлога своим спецпредставителем по контактам с Россией по Украине, а России еще предстоит определиться с кандидатурами своих представителей.

    Соединенные Штаты Америки назначили спецпредставителя по Украине Кита Келлога для контактов с Россией, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». По словам Ушакова, Келлог уже провел переговоры с представителями европейских стран. В частности, он общался с Урсулой фон дер Ляйен.

    «Переговорная группа от России будет сформирована по Украине, специальная переговорная группа. Вполне вероятно, что у нас будет свой спецпредставитель. Кто им станет, это еще вопрос», – отметил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков уточнил, что на переговорах в Эр-Рияде Россия и США изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили перспективы экономического сотрудничества после завершения конфликта на Украине, включая инвестиционные возможности. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал переговоры с представителями США полезными.


    Коментарии (17)
    18 февраля 2025, 16:28 • Новости дня
    Прекращена трансляция Reuters из центра Киева

    Украинские власти остановили онлайн-трансляцию с камер Reuters в Киеве

    Прекращена трансляция Reuters из центра Киева
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские правоохранители прекратили трансляцию агентства Reuters с площади Независимости в Киеве, запущенную вопреки запрету украинских властей.

    Украинские правоохранительные органы приостановили онлайн-трансляцию с камер на площади Независимости в Киеве, которую начало вести агентство Reuters, сообщает ТАСС. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что оперативно обратился в соответствующие органы после реакции общественности и медиа. В результате трансляция была остановлена.

    Reuters запустило онлайн-трансляцию впервые за три года, несмотря на запрет украинских властей, введенный в марте 2022 года. Этот запрет запрещает украинским и иностранным журналистам публиковать фото и видео, связанные с военными действиями, без санкционирования украинских властей. Такие меры были приняты в связи с введением военного положения и направлены на защиту национальной безопасности Украины.

    Служба безопасности Украины (СБУ) ранее предупреждала иностранных журналистов о возможной уголовной ответственности за несанкционированные публикации, содержащие информацию о военных действиях, дислокации войск и местах обстрелов. Агентство Reuters не предоставило пояснений, почему было принято решение о запуске трансляции в условиях действующего запрета.

    Коментарии (6)
    18 февраля 2025, 19:36 • Новости дня
    Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поступавшая по атакованному Киевом трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нефть принадлежит иностранным компаниям, которые сейчас участвуют в оценке ущерба и возможности восстановления объекта, сообщил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, нефть, перекачивавшаяся по этому трубопроводу, принадлежит иностранным акционерам, поскольку КТК является международной организацией, передает ТАСС.

    «Это же не российская организация, это международная организация. И нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделении продукции, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам», – заявил президент России на совещании с правительством.

    Он также отметил, что представители иностранных компаний активно участвуют в оценке ущерба, нанесенного атакой, а также оценивают сроки и возможности полного восстановления объекта.

    Кроме того, Путин заявил, что несмотря на санкции, акционерам стоит организовать поставку необходимого оборудования, поскольку это в их собственных интересах. Глава государства подчеркнул, что акционеры сами заинтересованы в восстановлении работы объекта и смогут помочь себе, если обеспечат ремонт трубопровода.

    Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    Следственный комитет России завел уголовное дело против украинских военных по факту атаки беспилотниками на гражданский объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что после атаки украинских дронов на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» прокачка нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) снизилась на 30-40%.

    Коментарии (13)
    19 февраля 2025, 10:17 • Новости дня
    Названы сроки возвращения американских компаний в Россию

    Глава РФПИ Дмитриев предположил возвращение американских компаний на российский рынок во втором квартале 2025 года

    Названы сроки возвращения американских компаний в Россию
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Процесс возвращения американских компаний на российский рынок будет непростым из-за того, что многие ниши уже заняты, Российский фонд прямых инвестиций прогнозирует, что это случится во втором квартале 2025 года, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев заявил, что РФПИ прогнозирует возвращение ряда американских компаний на российский рынок во втором квартале 2025 года, передает ТАСС.

    Однако, по словам главы РФПИ Дмитриева, возвращение компаний будет сопровождаться трудностями, так как с момента их ухода рынок претерпел значительные изменения, многие ниши заняты.

    Согласно данным, предоставленным Дмитриевым, американские компании понесли значительные потери в различных секторах экономики. В IT и медиа потери составили 123 млрд долларов, в потребительском секторе и здравоохранении – 94 млрд долларов, финансовые компании потеряли 71 млрд долларов, промышленность – 26 млрд долларов, а энергетика – 10 млрд долларов. Общие потери американских компаний оцениваются в 324 млрд долларов.

    Ранее Дмитриев заявил, что американский бизнес потерял свыше 300 млрд долларов на фоне ухода из России.

    Глава РФПИ также заявил о сильном ударе по США из-за санкций против России.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях.

    Коментарии (17)
    18 февраля 2025, 21:37 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали причину его отказа ехать в Саудовскую Аравию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отменил свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не создавать иллюзию работы переговорного процесса, заявил советник офиса президента Украины Сергей Лещенко.

    Лещенко заявил, что Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию 19 февраля, передает ТАСС. По его словам, это решение принято для того, чтобы не складывалось впечатление, будто новый переговорный процесс начал давать плоды.

    «Он отменяет визит в Саудовскую Аравию для того, чтобы не создавалось впечатление, что начал работать новый хаб переговоров», – сказал Лещенко в эфире украинского ТВ.

    Кроме того, Лещенко отметил, что Украина предпочитает видеть Турцию в качестве посредника и настаивает на участии Европейского союза в переговорах. Важным для Киева условием является получение гарантий безопасности, однако, по словам советника украинского лидера, Соединенные Штаты хотят забрать 50% украинских ископаемых без предоставления каких-либо гарантий.

    Ранее Зеленский заявил, что не поедет в Саудовскую Аравию 19 февраля, сразу после окончания переговоров России и США, этот визит перенесен на 10 марта. До этого он отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде.

    Коментарии (8)
    18 февраля 2025, 21:50 • Новости дня
    Офицер ВСУ: Войска ЕС будут усмирять недовольных прекращением огня

    Офицер ВСУ: Войска ЕС будут усмирять недовольных прекращением огня украинских военных

    Офицер ВСУ: Войска ЕС будут усмирять недовольных прекращением огня
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Офицер ВСУ Евгений Бекренев объяснил, что войска ЕС на Украине нужны для предупреждения эксцессов среди украинских военных, недовольных прекращением огня.

    Офицер ВСУ Евгений Бекренев, известный как «Арти Грин», в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил, что европейские войска необходимы в тылу Украины для предотвращения эксцессов со стороны украинских военных, которые могут быть недовольны прекращением огня, передает mk.ru.

    Офицер ВСУ подчеркнул, что контингент европейских войск нужен не для обеспечения безопасности, а для эффективного соблюдения режима прекращения огня. Бекренев отметил, что значительная часть украинских воинов может не одобрить предложенный формат прекращения огня, что делает ситуацию более сложной и непредсказуемой.

    «Арти Грин» также выразил мнение о том, что у президента Украины Владимира Зеленского недостаточно ресурсов для того, чтобы полностью контролировать ситуацию и запретить всем стрелять. Бекренев добавил, что на складах украинских подразделений находятся боевые дроны, которые нигде не учтены, и это создает дополнительные сложности. Он подчеркнул, что решение этих проблем требует участия контингента европейских стран.

    The Times сообщила, что Великобритания и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.

    Коментарии (12)
    19 февраля 2025, 05:49 • Новости дня
    Маск поддержал критику Зеленского
    Маск поддержал критику Зеленского
    @ KEVIN LAMARQUE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск, который возглавляет департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, в соцсетях поддержал высказывания с критикой украинского лидера Владимира Зеленского.

    На заявление одного из пользователей соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) о том, что «Зеленскому не нужен мир, ему нужны деньги и власть», Маск ответил: «100%».

    Он также отреагировал сообщением с двумя восклицательными знаками на сообщение, в котором приводятся слова экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) о том, что Зеленский – «уклонист», четыре раза проигнорировавший повестки воинского учета в 2014–2015 годах.

    Напомним, глава американского государства заявил, что позиция Киева относительно переговоров с Россией вызывает разочарование, на Украине следует провести выборы, их отсутствием обеспокоены «многие» страны. Он отметил, что уровень поддержки Зеленского упал до 4%.

    Коментарии (6)
    19 февраля 2025, 06:57 • Новости дня
    Британия задумалась о патрулировании неба над Украиной

    Times заявила о возможной отправке Британией истребителей для патрулирования воздушного пространства над Украиной

    Британия задумалась о патрулировании неба над Украиной
    @ Izzy Poles/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вместо отправки на Украину сухопутных войск Великобритания может направить свои истребители Typhoon для патрулирования воздушного пространства над Украиной в рамках миротворческой миссии, сообщил источник в британском правительстве.

    Это позволит сократить сопутствующие расходы. «Возглавляемая Великобританией миссия по патрулированию воздушного пространства может быть смоделирована по образцу миссий НАТО, которые уже проводятся в странах Балтии», – приводит РИА «Новости» текст статьи Times.

    По данным источника, для реализации миссии тоже потребуется значительное количество ресурсов, включая самолеты и системы противовоздушной обороны. Предполагается, что истребители будут базироваться в Польше. Такой вариант патрулирования был бы более вероятным, чем создание бесполетной зоны, которая требует круглосуточного присутствия в небе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о готовности страны внести вклад в безопасность Украины через размещение своих войск на ее территории при необходимости. Однако бывший глава британского генштаба Дэвид Ричардс отметил, что численность армии Великобритании недостаточна для отправки войск на Украину.

    Коментарии (20)
    19 февраля 2025, 04:05 • Новости дня
    Большая часть Одессы лишилась воды, тепла и света

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, где произошли взрывы, большинство домов остались без водо-, тепло- и электроснабжения, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    «Отсутствуют водо-, тепло- и электроснабжение в большой части домов», – приводит слова Труханова ТАСС.

    «Военкоры Русской Весны» пишут, что в городе начался «мощнейший пожар».

    Напомним, сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Сумах и Полтавской области Украины. СМИ сообщали, что в Одессе начались пожар и перебои со светом


    Коментарии (8)
    Главное
    Российские средства ПВО сбили МиГ-29 ВВС Украины
    Рар: Планы Макрона создать «антитрамповский интернационал» рушатся
    Польша предостерегла соседей России от ввода войск на Украину
    Захарова призвала Западную Европу покаяться в реинкарнации нацизма
    Китай стал лидером в производстве роботов-гуманоидов
    Экс-депутата Пономарева обвинили в захвате власти и терроризме
    Лева из «Би-2» пожаловался Вовану и Лексусу на нехватку денег на HIMARS для ВСУ

    Украина ударила по Казахстану и США

    Атака украинских беспилотников по российской насосной станции в Краснодарском крае может принести пользу России и даже помочь снять некоторые санкции. Украина расписалась в своей недальновидной политике. Своим ударом Киев сократил на треть прокачку не российской, а казахстанской нефти. И пострадали от этого международные акционеры трубопровода, в том числе американская компания Chevron. Подробности

    Перейти в раздел

    Москва и Вашингтон прощупали друг друга в Эр-Рияде

    Первые после начала СВО переговоры делегаций России и США завершились. Стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств. В целом за 4,5 часа был обсужден широкий спектр тем: экономическое сотрудничество, взаимодействие в энергетике и космосе, урегулирование конфликта на Украине. Как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов? Подробности

    Перейти в раздел

    Иран открывает эру бюджетных авианосцев

    Иран ввел в строй первый авианосец, на борту которого находятся исключительно беспилотники. Корабль, переделанный из контейнеровоза, обладает солидным запасом хода и годовой автономностью. По мнению экспертов, необычный авианосец имеет как очевидные достоинства, так и весомые недостатки. Нужны ли такие корабли России? Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтика захлебывается плачем обездоленных «грантоедов»

    Приостановка деятельности одиозного агентства USAID, осуществленная новой администрацией США, больно ударила по прибалтийским русофобам. Точнее, по тем из них, кто говорил и писал на русском языке, но при этом ненавидел Россию и соотечественников как минимум за деньги. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    • У Зеленского осталось три варианта действий

      Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

    • Олаф Шольц уходит из политики

      За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............