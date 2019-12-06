Новые санкции США против России сильно отличаются от старых

Вашингтон объявил об очередном пакете санкций, пущенном в ход против российских компаний и частных лиц. В центре внимания опять находятся вездесущие «русские хакеры», а посол Москвы в Вашингтоне выражает свое возмущение происходящим. Тем не менее, эта ситуация отличается от эпизодов санкционной войны прошлого, и вот почему.

Это стало своего рода традицией: раз в полгода Соединенные Штаты вводят против России, российских компаний и российских граждан какие-нибудь санкции. Официальные лица с нашей стороны выражают свое возмущение и обвиняют американских визави в нагнетании конфликта. А журналисты объясняют, почему эти санкции не являются критичным для российской экономики, и напоминают Вашингтону, что мир больше не однополярный, будто бы в Вашингтоне кто-нибудь читают российскую прессу.

Сейчас все немного иначе.

Ограничительные меры США введены против семи компаний из РФ и 17 физических лиц, среди которых, правда, есть украинцы. Двое россиян - Игорь Турашев и Максим Якубец выделены особо, причем за Якубцом началась настоящая охота в традициях фронтира - за данные, которые помогут в его задержании, объявлена награда в 5 млн долларов.

Все это, однако, не имеет никакого отношения ни к Донбассу, ни к Крыму. Это другой американский жупел - русские хакеры. Они давно уже превратились в самодостаточную пугалку а-ля «советские шпионы» времен сенатора Маккарти, благо не только вмешиваются в американские выборы, но высасывают из США миллионы долларов.

Есть мнение, что за борьбу с киберпреступностью американцы выдают обычные шпионские игры. Их истинная цель - охота за секретными данными, для чего Вашингтон не брезгует брать заложников, которых чисто для проформы обвиняют во взломе компьютерных сетей или каких-нибудь других преступлениях.

Показательна, к примеру, история программиста Олега Тищенко, которого США разыскивали по надуманному и абсурдному обвинению, а Грузия решила выдать на заклание. Аналогичным образом Израиль совсем недавно поступил с другим программистом - петербуржцем Алексеем Бурковым.

Собственно, отлов «языков» ведется по всем странам, с которыми Вашингтон заключил соглашения о выдаче подозреваемых.

Россию эта ситуация не может устраивать в принципе. Мы не обязаны мириться с попытками Вашингтона сделать американское право трансграничным и отказываемся считать его же практику захвата заложников приемлемым способом экономической конкуренции. Разрешать проблемы с претензиями к российским гражданам нужно, прежде всего, через саму Россию, но американский Минюст делает вид, будто ее не существует.

«Давно предлагаем американской стороне наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, договориться о совместном реагировании на профильные угрозы. Однако в Вашингтоне эту идею старательно игнорируют», - заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя введение санкций.

Всё это так. Но у этой медали есть другая сторона - российские хакеры действительно существуют. И странно было бы, если бы их не было, учитывая выдающуюся школу отечественной программистики.

Ущерб экономики США от киберпреступлений оценивается в десятки миллиардов долларов ежегодно. Русские, наряду с китайцами и индийцами, внесли в это существенную лепту. К примеру, одна только группировка под названием Evil Corp присвоила от 70 до 100 млн, причем жертвами стали как частные лица, так международные финансовые организации.

Минфин США (а в США именно Минфин отвечает за введение санкций) утверждает, что Максим Якубец - тот, кто контролирует Evil Corp, а сама группировка стоит за «худшими хакерскими атаками» последних лет. «Evil Corp использовала вредоносное программное обеспечение Dridex для заражения им компьютеров и сбора данных учетных записей в сотнях банковских и финансовых учреждениях в более чем 40 странах», - цитирует заявление ведомства ТАСС.

Это подтверждают в Великобритании, где ранее уже были осуждены восемь человек, якобы связанных с Evil Corp. «Согласно нашей оценке, Максим Якубец и подконтрольная ему хакерская группа, представляют собой самую существенную угрозу Великобритании в сфере киберпреступности», – заявила гендиректор Британского Национального агентства по борьбе с преступностью Линн Оуэнс, уточнив, что речь идет об ущербе в сотни миллионов фунтов стерлингов.

Вполне возможно, что это правда. Как минимум, полуправда, и в санкционном списке Вашингтона есть как хакеры, так и случайные или, напротив, полезные американской стороне люди. В любом случае, на сей раз многое говорит в пользу того, что речь идет именно об ОПГ, где воруют миллионами.

Об этом свидетельствует, к примеру, признание Минюста США, заявившего, что российские власти «были в некоторой степени полезны» при расследовании дела Якубца. То есть попытка пресечь деятельность группировки так или иначе является предметом сотрудничества между двумя странами.

Другое дело, что это происходит в формате «мы посоветовались - и я решил». Посол Антонов указывает именно на высокомерие Соединенных Штатов. На то, что американская сторона поступила в своем духе и перед введением санкций не представила доказательств, что именно эти люди и компании связаны Evil Corp. Возможно, что не все связаны, а американскому правосудию у нас есть все основания не верить - оно уже неоднократно демонстрировало политическую пристрастность в отношении наших граждан.

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Тем не менее, сейчас речь не идет об очередном этапе охлаждения отношений, о новом раунде привычной нам «санкционной войны» или, как любят писать СМИ, об «очередной попытки удара по российским интересам». Но именно так дело пытаются представить отдельные американские политики и СМИ, «намекая», что хакерская группировка может быть связана с российскими властями.

«Попавшие под санкции «хакерские группировки» и связанные с ними лица, дескать, оказывали прямую помощь нашим властям в «злонамеренной деятельности в киберпространстве». Никаких доказательств при этом не представлено. Такая практика в целом стала нормой для партнеров», – говорится в комментарии, опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook.

На сегодняшний день любые контакты между РФ и США предельно политизированы. Это означает, что определенные силы внутри Америки будут позволять себе спекуляции и разыгрывать антироссийскую карту даже тогда, когда речь действительно идет о борьбе с преступностью.

Понятно, что президент Дональд Трамп, которого еще совсем недавно пытались «утопить», приписывая сговор и с русскими хакерами, и с Россией в целом, в таких условиях будет показательно уделять повышенное внимание вопросам кибербезопасности - он это, собственно, прямо обещал. Понятно и то, что ненавистники Москвы, которых в американских элитах немало, будут использовать любой предлог, чтобы осложнить отношения двух стран еще сильнее.

Но пока что история с Evil Corp не видится значимой именно в политическом смысле. Ради того, что теперь называют «хайп», ее пытаются представить как новый виток российско-американского противостояния, однако это, похоже, не так, - уголовки тут больше, чем нечистоплотной конкуренции, но более точно их пропорцию еще предстоит выяснить.

США по-прежнему высокомерны и действую нахрапом, не считаясь с нашими возражениями. Мы не можем позволить подобного отношения к себе и возражаем против выбранных Америкой методов. В значительной мере это является следствием плачевного состояния отношений между странами, но все имеет шанс измениться в том случае, если Трамп сумеет реализовать свою стратегию по налаживанию диалога с Москвой (ведь он так давно хотел с ней «поладить») и переизберется на второй срок.

Но в то, что это может произойти без «участия русских хакеров» сиречь без новой попытки Демократической партии разыграть карту русофобской истерики, верится с трудом.

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