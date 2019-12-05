Британия и США назвали ущерб от якобы российской хакерской группы Evil Group

Хакерская группа Evil Corp, в причастности к которой США обвинили двоих россиян, нанесла ущерб Соединенным Штатам в размере более 100 млн долларов, а Великобритании – на сотни миллионов фунтов стерлингов.

«Evil Corp использовала вредоносное программное обеспечение Dridex для заражения им компьютеров и сбора данных учетных записей в сотнях банковских и финансовых учреждениях в более чем 40 странах, что нанесло ущерб в размере более 100 миллионов долларов, которые были украдены. Это вредоносное ПО также нанесло ущерб в миллионы долларов США международным финансовым организациям и их клиентам», – передает ТАСС заявление минфина США.

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) утверждает, что ущерб от деятельности хакеров Evil corp в Великобритании составил сотни миллионов фунтов.

«Согласно нашей оценке, Максим Якубец и подконтрольная ему хакерская группа Evil Corp представляют собой самую существенную угрозу Великобритании в сфере киберпреступности», – заявила гендиректор NCA Линн Оуэнс.

Утверждается, что в Великобритании ранее уже были осуждены восемь человек, связанных с этой хакерской группой.

Ранее США ввели санкции в отношении нескольких граждан России и нескольких российских компаний за «вредоносную деятельность» в киберсфере: против россиян Максима Якубца и Игоря Турашева, которых обвиняют в мошенничестве с ПО для персональных компьютеров, а также против физлиц и юридических лиц, которые якобы связаны с Evil Corp.

США также объявили награду за поимку Якубца.