США объявили награду за поимку гражданина России

Госдепартамент США объявил награду до 5 млн долларов за данные, которые помогут задержать россиянина Максима Якубца.

Власти США обвинили Якубца в кибермошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Минюст США сообщил, что вирус, который использует Якубец, оказал «самый разрушительный эффект» за последние 10 лет, сообщает РИА «Новости».

Напомним, Вашингтон обвиняет Якубца и другого гражданина Игоря Турашева в мошенничестве с программным обеспечением для персональных компьютеров. В отношении них и также нескольких российских компаний были введены санкции.