США ввели санкции против России «за вредоносную деятельность» в киберсфере

США ввели санкции в отношении нескольких граждан России и нескольких российских компаний, сообщил американский минфин.

Санкции введены за «вредоносную деятельность» в киберсфере, отметили в ведомстве, передает ТАСС.

Санкции введены против россиян Максима Якубца и Игоря Турашева, их обвиняют в мошенничестве с ПО для персональных компьютеров. Также санкции введены против нескольких физических и юридических лиц, которые, по мнению США, связаны с хакерами из группы Evil Corp.

Также санкции направлены против семи российских компаний, отмечает РИА «Новости».

В декабре в Конгрессе США назначили голосование против судостроительной отрасли, энергетических проектов, банков, киберсектора и суверенного долга России.