Назначено голосование по санкциям против России в Сенате США

Комитет по иностранным делам Сената США запланировал голосование по санкциям против России, сообщают информационные агентства.

Голосование должно состояться 11 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о проекте закона, который предусматривает санкции против судостроительной отрасли, энергетических проектов, банков, киберсектора и суверенного долга.

Предложившие ввести санкции сенаторы обвиняют Москву в якобы имевшем место «вмешательстве» в американские выборы, а также возлагают на Россию ответственность за кризис на Украине.

Напомним, российское посольство в США опубликовало 120-страничный доклад, доказывающий безосновательность обвинений в адрес Москвы.

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