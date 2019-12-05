В США обвинили двух россиян в киберпреступлениях

Власти США предъявили обвинения в киберпреступлениях Максиму Якубцу и Игорю Турашеву, следует из материалов суда.

Утверждается, что двое россиян пытались незаконно получить деньги и завладеть имуществом путем установки вредоносных программ на различные компьютеры, пишет Reuters.

По данным обвинительного заключения, Максим Якубец был лидером группы, его близкий соратник Игорь Турашев занимался другими функциями. Свои незаконные действия, как считают США, они начали примерно в ноябре 2011 года.

Минюст США также заявил, что власти США и Великобритании намерены в четверг предъявить россиянину обвинения в хакерской деятельности и банковском мошенничестве, передает ТАСС.

«Представители правоохранительных органов из Минюста и Госдепартамента США совместно с [сотрудниками британского] Национального агентства по борьбе с преступностью проведут пресс-конференцию в четверг, 5 декабря, в 10.00 по вашингтонскому времени (18.00 мск), чтобы объявить об обвинениях в отношении россиянина, предположительно ответственного за две худших схемы компьютерного взлома и банковского мошенничества последнего десятилетия», – говорится в пресс-релизе.

На этой неделе также стало известно, что в США был арестован россиянин Олег Никитин. Еще одному россиянину – Антону Черемухину – предъявлено обвинение. Речь идет о якобы попытке россиян через посредников приобрести в США газовую турбину Vectra 40G для буровой платформы в Арктике.