В США арестовали россиянина за попытку приобрести газовую турбину для работы в Арктике

Гражданин России Олег Никитин арестован в США по обвинению в финансовых махинациях, заявил американский минюст.

В сообщении министерства говорится, что США выдвинули обвинения против двух россиян и российской компании KSE в связи с финансовыми махинациями, передает РИА «Новости».

Речь идет о Никитине и еще одном россиянине Антоне Черемухине, которые якобы пытались через посредников приобрести у американской компании за 17,3 млн долларов газовую турбину Vectra 40G. Эту турбину, утверждает минюст, могли использовать на буровой платформе в Арктике, передает ТАСС.

«По соображениям национальной безопасности Министерство торговли США запрещает нелицензированные поставки или передачу Vectra российской компании для использования в этих целях», – отмечает минюст США.

Россиянам может грозить до 20 лет лишения свободы.

Никитину принадлежит зарегистрированная в России компания KS Engineering (KSE). Компанию, как утверждается, подозревают в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти существующие торговые ограничения.

Арестованы также еще двое фигурантов дела – граждане Италии.

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