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16 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:06  |  vz.ru
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Россия хуже США защищена от атаки на энергосистему

Могут ли русские хакеры устроить Америке блэкаут?Фото: Mike Cassese/Reuters
Прибывший в Москву министр энергетики США Рик Перри обвинил «русских хакеров» в новом преступлении – на сей раз во взломе американской сети энергоснабжения. Как всегда, «есть четкие свидетельства, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо». Действительно ли можно, сидя в России, нажатием клавиши погрузить Америку во мглу? Страшна ли атака в обратную сторону? Подробности...
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Борьба за единство Русского мира входит в новую стадию

Патриарх Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на богослужении в Храме Христа Спасителя в МосквеФото: Maxim Chernavsky/AP/ТАСС
Москва ответила на попытки оторвать на церковном уровне Украину от России. Русская православная церковь приостанавливает поминовение константинопольского патриарха при богослужениях, то есть делает ответный шаг на вторжение на свою каноническую территорию. Что означает происходящее с точки зрения судьбы Русского мира в целом? Подробности...
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РПЦ сделала Варфоломею последнее предупреждение

Московский патриархат уподобил действия Константинополя гонениям большевиков на патриарха Тихона в 20-еФото: Филипп Москвитин
Русская православная церковь резко сокращает свое общение с Константинопольским патриархатом. Патриарх Кирилл прекращает молиться за патриарха Варфоломея и призывает созвать всемирный собор в попытке предотвратить раскол православия. Уже звучат прогнозы по поводу того, удастся ли прихожанам единственной канонической на Украине церкви отстоять свои храмы от попыток силового захвата. Подробности...
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Почему сирийская армия до сих пор не начала операцию в Идлибе

Началась типично ближневосточная игра, в которой турки передергивают картыФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Ряд СМИ поспешили объявить о начале операции в Идлибе, испугавшись тени собственных журналистов. В реальности на сирийских фронтах сейчас тихо, можно даже сказать – подозрительно тихо, зато пушки информационной войны бьют без остановки. Отсюда возникает принципиальный вопрос: почему Башар Асад медлит? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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«Мудрые мысли» Ларошфуко и Мастера Йоды

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жанр афоризма получил вторую жизнь с развитием интернета. «Мудрые мысли» кочуют из одной подборки в другую, меняя по пути авторов и происхождение. Черчилль, Эйнштейн, Раневская – сколько вздора им приписано, на скольких банальностях стоит, как проба на фальшивом золоте, имя известного человека. Подробности...
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Во что выродилась украинская литература для детей

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Советская пропаганда в детских книгах была особым феноменом. Но ее грешно даже сравнивать с современной украинской пропагандой, нацеленной на детей. И дело не только в одаренности советских авторов. Подробности...
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Константинополь открыл новый фронт против русских священников

Роман Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора
Сейчас в Греции ведется целенаправленная информационная война против России и Русской церкви. Так, недавно общественность с большим удивлением узнала из СМИ, что Россия якобы направляет к грекам «шпионов в рясах». Подробности...
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Россия хуже США защищена от атаки на энергосистему

          Могут ли русские хакеры устроить Америке блэкаут?   16 сентября 2018, 09:18
          Фото: Mike Cassese/Reuters
          Текст: Олег Москвин,
          Михаил Мошкин

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          Прибывший в Москву министр энергетики США Рик Перри обвинил «русских хакеров» в новом преступлении – на сей раз во взломе американской сети энергоснабжения. Как всегда, «есть четкие свидетельства, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо». Действительно ли можно, сидя в России, нажатием клавиши погрузить Америку во мглу? Страшна ли атака в обратную сторону?

          Министр энергетики США Рик Перри, приехав в Москву на встречу с российским коллегой Александром Новаком, сперва выступил в роли «доброго полицейского» – сказал, что санкции – не то направление, в котором он хотел бы двигаться. Но затем обозначил поводы для новых карательных мер. Помимо прокладки «Северного потока - 2» России вменяют в вину сравнительно новое «прегрешение»: «Есть четкие свидетельства российского вмешательства в электросети США. С моей точки зрения, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо».

          Что это за свидетельства, Перри не сообщил, остается только строить предположения, что же имеется в виду. Летом прошлого года Министерство внутренней безопасности США опубликовало доклад и соответствующее предупреждение электрокомпаниям. В документе утверждалось: за два месяца некие хакеры атаковали 12 электространций по всем Соединенным Штатам. В итоге в распоряжении взломщиков могли оказаться некие коды, инструменты для будущего крупномасштабного блэкаута.

          Самой большой жертвой хакеров стала АЭС «Волф-Крик» в штате Канзас, заявили американские контрразведчики. Правда, хакеры добрались лишь до баз данных персонала. Им не удалось или они вообще не пытались проникнуть в системы управления электростанций. 

          В докладе, отметим, не возлагалась ответственность за кибератаки на Россию, но допускалось, что хакеры могли действовать, выполняя волю какого-либо правительства. МВБ или какие-либо другие официальные органы с дальнейшими заявлениями по данной теме не выступали. Так что Рик Перри оказался первым. При этом «сливов» и «инсайдов» с обвинениями в адрес России было предостаточно.

          Агентство Bloomberg, со ссылкой на источники, близкие к расследованию, поспешило сообщить о причастности российских хакеров. New York Times, также ссылаясь на источники, утверждала: атака на энергообъекты похожа на почерк хакерской группы, известной под многочисленными именами, самые популярные из которых – Energetic Bear («Энергетический медведь») и Dragonfly («Стрекоза»). Саму эту группу издание опять-таки связало с Россией. 

          За обвинениями и разоблачениями потерялась сама суть; многое в обстоятельствах хакерской атаки так и осталось неясным. Судя по докладу, американскому министерству так и не удалось расшифровать хакерский код, использованный при взломе. Известно лишь, что сам взлом производился посредством фишинга. Хакеры рассылали электронные письма с резюме соискателей определенных вакансий лицам, которые имели доступ к системе безопасности электростанций.

          Хакерский код, спрятанный в письмах, похищал личные данные сотрудников, которые использовались для входа в защищенные операционные системы. Во всяком случае, такая версия взлома была изложена экспертами исследовательской группы Ciscotalos, которая привлекалась к расследованиям обстоятельств атак. 

          Стоит заметить, что в чем-то подобном по отношению к Украине Россию с территории Америки уже обвиняли. Частная американская компания Dragos, занимающаяся энергобезопасностью, сообщила о том, что русские хакеры создали вирус CrashOverride и применили его в ночь на 18 декабря 2016 года против подстанции «Северная» в селе Новые Петровцы под Киевом. Тогда была обесточена часть украинской столицы. Впрочем, каких-либо доказательств «русского следа» и в этот раз не было предъявлено. Причем атака была аналогична совершенной в 2015 году против Ивано-Франковской области, в результате которой без света оказались 225 тысяч человек.

          Предъявят ли эти доказательства на этот раз? Гендиректор компании InfoWatch Наталья Касперская скептически относится к самой версии о том, что злоумышленники с помощью компьютерных атак могут вывести из строя систему подачи электроэнергии в масштабах всей страны.

          «Насколько, я знаю, в США энергосистема разделена, у них нет такой системы, как у нас, - сказала она газете ВЗГЛЯД. – Такого рода атаки были бы более опасным действием, если бы их совершили в отношении нашей страны, а не США».

          Действительно, в Америке, в отличие от России, за энергоснабжение отвечает множество компаний, как частных, так и государственных, они находятся как в ведении штатов, так и федерального правительства. Нью-Йорк, например, освещает около десятка компаний, Лос-Анджелес – в два раза больше. Поэтому сами по себе атаки на десяток электростанций могут не дать немедленного эффекта в виде блэкаута обширных территорий. Придется атаковать гораздо большее количество объектов – подстанций, энергетических компаний, солнечных, ветряных электростанций и т.д.

          Впрочем, по словам гендиректора холдинга DZ Systems Дмитрия Завалишина, атака на электростанции, равно как и на другие объекты, отвечающие за энергоснабжение технически не так уж сложна, и вполне может быть осуществлена без помощи госструктур. «Это всегда вопрос качества работы местных сотрудников, которые занимаются IT-безопасностью, – сказал он газете ВЗГЛЯД. –

          Если они занимаются этим несерьезно, то обесточить можно примерно все. Вы помните ситуацию со взломом объектов иранской ядерной программы? То есть такое возможно».

          Завалишин имел в виду атаку, по видимому, спецслужб Израиля (официально они не взяли на себя за это ответственность) объектов, осуществлявших иранскую ядерную программу с помощью вируса Stuxnet в 2009 году. Тогда удалось нарушить работу 1000 центрифуг для обогащения ядерного топлива. Центрифуги иранцам пришлось заменить.

          Обычные же сети, с помощью которых происходит управление системами электростанций, защищены куда хуже, чем особо охраняемые объекты, типа иранских ядерных центров, продолжает Завалишин.

          «Зачастую эти системы доступны через локальные сети, – говорит эксперт. – Бывает в эту локальную сеть можно проникнуть из интернета и это порождает возможность добраться до конечного устройства». Относительная легкость проникновения в эти системы является соблазном для хакеров, считает Завалишин. Поэтому, собственно, такие атаки и происходят.

          Правда, стоит заметить, что, по крайней мере, в США случаев, когда хакерам удавалось вывести из строя какой-либо объект, еще не было.


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