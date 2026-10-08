В Техасе состоялась первая после инцидента с Кристой Пайк казнь

Tекст: Катерина Туманова

В государственной тюрьме в Хантсвилле Джамалу Ховарду ввели смертельную дозу пентобарбитала, смерть констатировали в 20:03 по местному времени, передает Assoсiated Press (AP).

Мужчина был осужден за убийство 42-летней Вики Свартоут во время ограбления магазина в 2000 году. Это преступление было запечатлено на камеры видеонаблюдения.

Перед смертью Ховард принес извинения родственникам жертвы, которые находились за стеклом камеры. «Я надеюсь, вы примете мои извинения и простите меня», – произнес он перед инъекцией.

Осужденный поблагодарил близких и отметил, что находится в хорошем душевном состоянии. Адвокаты пытались остановить казнь, ссылаясь на умственную отсталость подзащитного и риски применения пентобарбитала, но суд отклонил их ходатайства.

Всего в текущем году в Техасе казнили семь человек, а до конца года запланированы еще две высшие меры наказания.

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