США заявили о наличии улик по «вмешательству» России в электросети

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что у Вашингтона есть доказательства «вмешательства» России в американские электросети.

«Есть четкие свидетельства российского вмешательства в электросети США. С моей точки зрения, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо», – сказал Перри, передает РИА «Новости».

По его словам, имеются и свидетельства «вмешательства России в выборы».

Министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу заявил, что политика Запада в отношении России подходит под понятие «гибридная война».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какой ущерб наносят США заявления о «российском вмешательстве».