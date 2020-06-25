Опубликован рейтинг самых успешных российских звезд до 40 лет

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг самых успешных отечественных знаменитостей из сфер шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.

Попадание в рейтинг обеспечивали частота упоминания в СМИ, количество подписчиков в соцсетях, запросы в «Яндексе» и Google. Помимо возрастного ограничения в список смогли попасть только те знаменитости, которые заработали за год не менее млн долларов, сообщает Forbes.

Так, на первом месте рейтинга оказался боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, который за год заработал 16,5 млн долларов.

За ним расположилась певица Ольга Бузова с доходом 2,7 млн долларов. По данным журнала, Instagram-аккаунт Бузовой оказался самым популярным среди российских знаменитостей (более 21 млн подписчиков).

На третьем месте находится певец Егор Крид с доходом в 6,9 млн долларов. Также в пятерку лидеров вошли хоккеист Александр Овечкин (15,1 млн долларов) и телеведущая Ксения Собчак (4,7 млн долларов).

Также в новом рейтинге оказались пять новичков. Девятое место занял 28-летний хоккеист Артемий Панарин с доходом 13,2 млн долларов. На 12-е месте оказался 24-летний теннисист Даниил Медведев (10,2 млн долларов). Певица Zivert заняла 15-е место, рэпер Morgenstern – 21-е, а резидент Comedy Woman Екатерина Варнава – 37-е.

Среди выбывших из прошлогоднего рейтинга оказались отметивший 41-летие Павел Воля, а также те артисты и блогеры, чей годовой доход составил меньше одного млн долларов, – Oxxxymiron, Face, Feduk, Монеточка, Саша Спилберг, Катя Клэп и Макс +100500.

Ранее Forbes назвал самых перспективных россиян до 30 лет. В рейтинг «30 до 30» вошли фигуристка Алена Косторная, певица Манижа и стендап-комик Нурлан Сабуров.