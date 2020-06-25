Путин и Макрон запланировали видеоконференцию один на один

Российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 26 июня, проведут видеоконференцию и пообщаются один на один, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В пятницу запланирована видеоконференция президента Путина и президента Франции. Они будут общаться один на один», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, начало видеоконференции планируется сделать открытым для СМИ, пресс-служба Кремля опубликует записи начала встречи.

Также Песков отметил, что лидеры обсудят двусторонние отношения России и Франции, а также кризисные ситуации, в том числе Украину, Сирию и Ливию.

Представитель Кремля уточнил, что возможны и другие темы, которые посчитают необходимым обсудить президенты.

Ранее в Париже заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон не получал приглашения от России на прошедший 24 июня парад Победы. При этом в МИД России говорили о работе над визитом Макрона.