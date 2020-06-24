Пентагон привлек Нацгвардию США для поддержания правопорядка в Вашингтоне

Около 400 военнослужащих Национальной гвардии США будут помогать полиции американской столицы поддерживать правопорядок в городе, в частности охранять монументы, говорится в заявлении Пентагона.

«23 июня по просьбе министра внутренних дел и с одобрения министра обороны министр армии (сухопутных войск) направил около 400 военнослужащих Нацгвардии [столичного] округа Колумбия на оказание поддержки парковой полиции в деле пресечения гражданских беспорядков и обеспечения безопасности в округе», – приводит текст документа ТАСС.

В Пентагоне пояснили, что военнослужащие Нацгвардии США «будут оказывать поддержку парковой полиции в районе ключевых монументов, чтобы предотвратить причинение им вреда и их разрушение». В ведомстве уточнили, что пока «ни один из военнослужащих не отправлен к фактическому местоположению монумента для оказания поддержки».

В Пентагоне также добавили, что «военнослужащие [Нацгвардии США] не будут вооружены». Кроме того, не все 400 военнослужащих будут одновременно выходить на патрулирование.

На фоне беспорядков в американских городах, которые вспыхнули в конце мая после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе, президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных, над городом пролетела боевая авиация для демонстрация силы.

Мэр Вашингтона Муриэл Баузер раскритиковала разгон «безоружных протестующих» у Белого дома. После этого глава Пентагона Марк Эспер отказался поддержать использование Закона о восстаниях 1807 года против демонстрантов и приказал отозвать всех переброшенных к Вашингтону военных на свои базы.

В связи с этим Трамп обвинил Боузер в некомпетентности, однако через пару дней распорядился начать вывод сил нацгвардии из Вашингтона, предупредив, что при необходимости гвардейцы могут быстро вернуться в столицу Соединенных Штатов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах и отказе генералов США использовать армию против американских граждан.

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