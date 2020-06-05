Американские генералы пошли наперекор Трампу

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5 июня, пятница  |  Последнее обновление — 23:12  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Евразийскую интеграцию России подрывают с юга

Граница между Киргизией и Казахстаном становится точкой конфликта, где затрагиваются и российские интересыФото: Тимур Батыршин/РИА Новости
Сюжет с «белорусскими креветками» получил новое продолжение – на этот раз совсем в другом регионе. На защиту российского рынка от контрабанды встали таможенники Казахстана. А пострадавшим стал другой член важнейшего для Москвы интеграционного объединения, Евразийского союза – Киргизия. Каковы будут политические последствия разгорающегося на границе конфликта? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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В западном мире идет спецоперация по захвату власти

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Уже почти неделю защитники прав американских негров громят Америку, а на колени перед черными бандами почему-то ставят лондонских и даже шведских полицейских. Мы видим эти позорные сцены, потому что мировые левые оседлали ситуацию. Подробности...
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Чем грозят России и Китаю американские биолаборатории

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Коронавирус показал, какой ущерб отдельно взятой стране можно нанести с помощью биологической угрозы. А именно такую угрозу несут биологические лаборатории США, которые как грибы после дождя выросли на всем постсоветском пространстве. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Интеграции черных в Америке так и не случилось

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Почему внутри Америки так много самых разных людей так активно поддерживают протесты, а иностранцам и иммигрантам первого поколения кажется, что чёрные люди давно чрезмерно эксплуатируют карту рабства, сегрегации и неравенства и заходят слишком далеко? Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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    США − полицейское государство

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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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              Американские генералы пошли наперекор Трампу

              Руководство американских военных встало в открытую оппозицию к президенту   5 июня 2020, 22:45
              Фото: JONATHAN ERNST/Reuters
              Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

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              Расчеты Трампа на то, что усмирить бурлящий на улицах бунт чернокожих ему поможет американская армия, похоже, не оправдались. По крайней мере, высокопоставленные военные США, в том числе сам министр обороны, выступили против своего президента. Как это произошло – и почему военнослужащие поставили под сомнение авторитет верховного главнокомандующего?

              В американских городах продолжаются протесты и погромы из-за смерти Джорджа Флойда, к которому полицейские применили излишнюю силу. И эти протесты усугубляются тем, что в ряде штатов и городов (том же Миннеаполисе, где и произошел трагический инцидент) губернаторы-демократы встали на сторону не всех своих граждан, а только своего электората – левых радикалов и чернокожих. Видео мэра Миннеаполиса, рыдающего на фоне золотого гроба с незнакомым ему до нынешних событий преступником-рецидивистом (умершим на самом деле не от удушения полицейским, а от смешения в крови наркотиков и алкоголя), является прекрасной тому иллюстрацией.

              И в эти неспокойные для США дни президент Трамп – самодур, хам и циник – стал для американского народа островком надежды в бушующем море политкорректных идиотов и популистов. 1 июня президент выступил с программной речью. В ней он назвал погромщиков террористами.

              Трамп призвал губернаторов навести порядок у себя в штатах – или отойти в сторонку и смотреть за тем, как «я использую вооруженные силы и быстро решу проблему за них» (а у Трампа есть полномочия для применения армии внутри страны в рамках «Закона о восстании» 1807 года). Кроме того, президент США объявил о том, что выводит на улицы военных, и «каждый, кто посягает на чужую жизнь и собственность, будет арестован и наказан по всей строгости закона». Министр обороны Марк Эспер назвал этот подход «тотальным доминированием на поле боя».

              Ряд политиков поддержали это решение. Да, у военных нет навыков обращения с задержанными преступниками и соблюдения их прав, однако они обучены защищать жизни и общаться с террористами – а погромщики в США являются именно террористами. «Посмотрим, как будут вести себя анархисты, когда окажутся против 101-й воздушно-десантной дивизии», – заявил сенатор Том Коттон.

              Однако решение Трампа все же неоднозначное. В истории США были случаи, когда армия использовалась для наведения порядка в стране (например, во время урагана «Катрина»), однако само это использование противоречит как демократическим традициям, так и принципу разделения властей. Поэтому Трамп ходит по очень тонкому льду. Что демократы и либералы, которым нечем крыть образ «сильного президента, наводящего порядок в стране», используют любую его ошибку для дискредитации этого образа. А для этого всего-то и надо, что заменить в нем прилагательное «сильный» на «авторитарный» или, того хуже, «диктаторский». Но Трамп этого не понял – и теперь расплачивается за это.

              Цена фотосессии

              Ошибку, которую от него так ждали демократы, он совершил в тот же самый день – 1 июня. Ради того, чтобы в поддержку своей речи с Библией сфотографироваться на фоне поврежденной в ходе протестов церкви святого Иоанна (одной из самых известных в США), он приказал очистить от протестующих вашингтонский парк Лафайет. Мирных, между прочим, протестующих, которых разгоняли силой и с применением специальных средств (например, газа и светошумовых гранат). После чего там состоялась фотосессия с участием Трампа, а также членов его кабинета – создавая образ людей, на чьей стороне Бог, пострадавший от действий бунтовщиков.

              Журналисты же обрисовали словами свой образ – президент применил силу против безоружных протестующих и нарушил Первую поправку (гарантирующую свободу мирных собраний) не ради спасения «жизней и собственности», но просто ради того, чтобы цинично поэксплуатировать религиозные моменты для пиара собственной политики. И призвали осудить Трампа не только гражданских и священников (собственно, епископ Марианн Будде, в чьем ведении и находится эта церковь, осудила, заявив, что «президент использовал Библию, самый священный текст в иудейско-христианской традиции... как аргумент для своего послания, противоречащего всему тому, чему учил Иисус»), но и военных.

              Из газет и с телеэкранов эксперты и журналисты призывали генералов «найти в себе смелость» и «выступить против Трампа» в защиту страны и конституции, поскольку Трамп, по их словам, якобы хочет узурпировать власть, стать авторитарным лидером. Ведь тогда любой мирный протест против него будет сопряжен с опасностью для жизни.

              И генералы выступили. «Армия США не должна использоваться против американских граждан и не должна использоваться для достижения чьих-то узкопартийных интересов», – заявил бывший министр обороны США Уильям Перри. «Движение США в антилиберализм, возможно, началось 1 июня 2020 года. Запомните эту дату. Не исключено, что она ознаменовала начало конца американского эксперимента», – заявил бывший командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Аллен. По его словам, армия США не должна участвовать в этом движении. «Последнее, что сейчас нужно стране и вооруженным силам, – это американские солдаты, по воле президента нападающие на американских граждан», – говорит Джон Аллен.

              Генералы обвиняют Трампа в том, что он извращает причины кризиса – связывает его с действиями афроамериканцев и словно не обращает внимание на проблему существующего в США расизма. И если уж кого признавать в США террористами, то это не левых из «Антифа», а группировки белых националистов. И генералов (являющихся частью нынешней американской политической элиты) можно понять.

              Да, не белые нацисты сейчас громят улицы городов и занимаются настоящим терроризмом в отношении американских граждан – но их политически корректно критиковать, набирая на этом политические очки в счет своей будущей политической карьеры. Тем более что многие критики из числа отставных военных тесно связаны с Демократической партией – Перри был министром обороны при Билле Клинтоне, а Джон Аллен занимал свои посты при Обаме, а сейчас возглавляет аффилированный с демократами Институт Брукингса.

              Вовремя предвидел?

              Некоторые критики Трампа из числа высокопоставленных военных руководствовались, возможно, иными мотивами – личными обидами. Генерал Джеймс (Бешеный пес) Мэттис – бывший министр обороны при Трампе, которого президент уволил по причине чрезмерного бешенства во внешнеполитических вопросах – тоже открыто встал на сторону «протестующих». По его словам, протестующие требуют лишь равенства людей перед законом. А милитаризация ответа, которую затеял Трамп, якобы лишь создаст конфликт между армией и гражданским населением.

              Более того – Мэттис заявил, что «Трамп является первым президентом на моей памяти, который пытается нас разделить», и тем самым сравнил его с Гитлером, который пытался победить своих противников через использование метода «разделяй и властвуй». Америка же, по мнению генерала, должна объединиться – но без Трампа.

              Однако не критика Мэттиса была самым неприятным моментом для Трампа во всей этой истории. Военные призвали Пентагон выступить против планов Трампа – и Пентагон выступил.

              Министр обороны США Марк Эспер – тот самый, который говорил о «доминировании» – уже заявил, что лично он не поддерживает применение «Закона о восстании». По его словам, армия должна использоваться «только в крайней ситуации, только как акт последней надежды – а такой ситуации пока нет». Он дал понять, что присяга военных подразумевала защиту конституции – в том числе и Первой поправки, гарантирующей свободу собраний и право на протест против действия властей.

              И это уже проблема, от которой не отмахнешься, как от Мэттиса, оскорбительным твитом или даже увольнением Эспера (о чем Трамп якобы сейчас подумывает и от чего его сейчас отговаривают многочисленные союзники из числа конгрессменов-республиканцев). Здесь налицо коллективное нежелание действующих военных использовать свои полномочия по приказу президента Трампа. Президента, который может уйти уже через полгода, оставив армию расхлебывать последствия боевых действий против пусть и деклассированных, но все же американских граждан.

              Пока что они высказывают лишь недовольство – однако если Трамп не предпримет срочные действия по переубеждению или успокоению военных, то заголовок статьи «Аль-Джазиры» «Бунт генералов» может превратиться из чьей-то больной фантазии в объективную американскую реальность.

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