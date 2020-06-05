Американские генералы пошли наперекор Трампу

Расчеты Трампа на то, что усмирить бурлящий на улицах бунт чернокожих ему поможет американская армия, похоже, не оправдались. По крайней мере, высокопоставленные военные США, в том числе сам министр обороны, выступили против своего президента. Как это произошло – и почему военнослужащие поставили под сомнение авторитет верховного главнокомандующего?

В американских городах продолжаются протесты и погромы из-за смерти Джорджа Флойда, к которому полицейские применили излишнюю силу. И эти протесты усугубляются тем, что в ряде штатов и городов (том же Миннеаполисе, где и произошел трагический инцидент) губернаторы-демократы встали на сторону не всех своих граждан, а только своего электората – левых радикалов и чернокожих. Видео мэра Миннеаполиса, рыдающего на фоне золотого гроба с незнакомым ему до нынешних событий преступником-рецидивистом (умершим на самом деле не от удушения полицейским, а от смешения в крови наркотиков и алкоголя), является прекрасной тому иллюстрацией.

И в эти неспокойные для США дни президент Трамп – самодур, хам и циник – стал для американского народа островком надежды в бушующем море политкорректных идиотов и популистов. 1 июня президент выступил с программной речью. В ней он назвал погромщиков террористами.

Трамп призвал губернаторов навести порядок у себя в штатах – или отойти в сторонку и смотреть за тем, как «я использую вооруженные силы и быстро решу проблему за них» (а у Трампа есть полномочия для применения армии внутри страны в рамках «Закона о восстании» 1807 года). Кроме того, президент США объявил о том, что выводит на улицы военных, и «каждый, кто посягает на чужую жизнь и собственность, будет арестован и наказан по всей строгости закона». Министр обороны Марк Эспер назвал этот подход «тотальным доминированием на поле боя».

Ряд политиков поддержали это решение. Да, у военных нет навыков обращения с задержанными преступниками и соблюдения их прав, однако они обучены защищать жизни и общаться с террористами – а погромщики в США являются именно террористами. «Посмотрим, как будут вести себя анархисты, когда окажутся против 101-й воздушно-десантной дивизии», – заявил сенатор Том Коттон.

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Однако решение Трампа все же неоднозначное. В истории США были случаи, когда армия использовалась для наведения порядка в стране (например, во время урагана «Катрина»), однако само это использование противоречит как демократическим традициям, так и принципу разделения властей. Поэтому Трамп ходит по очень тонкому льду. Что демократы и либералы, которым нечем крыть образ «сильного президента, наводящего порядок в стране», используют любую его ошибку для дискредитации этого образа. А для этого всего-то и надо, что заменить в нем прилагательное «сильный» на «авторитарный» или, того хуже, «диктаторский». Но Трамп этого не понял – и теперь расплачивается за это.

Цена фотосессии

Ошибку, которую от него так ждали демократы, он совершил в тот же самый день – 1 июня. Ради того, чтобы в поддержку своей речи с Библией сфотографироваться на фоне поврежденной в ходе протестов церкви святого Иоанна (одной из самых известных в США), он приказал очистить от протестующих вашингтонский парк Лафайет. Мирных, между прочим, протестующих, которых разгоняли силой и с применением специальных средств (например, газа и светошумовых гранат). После чего там состоялась фотосессия с участием Трампа, а также членов его кабинета – создавая образ людей, на чьей стороне Бог, пострадавший от действий бунтовщиков.

Журналисты же обрисовали словами свой образ – президент применил силу против безоружных протестующих и нарушил Первую поправку (гарантирующую свободу мирных собраний) не ради спасения «жизней и собственности», но просто ради того, чтобы цинично поэксплуатировать религиозные моменты для пиара собственной политики. И призвали осудить Трампа не только гражданских и священников (собственно, епископ Марианн Будде, в чьем ведении и находится эта церковь, осудила, заявив, что «президент использовал Библию, самый священный текст в иудейско-христианской традиции... как аргумент для своего послания, противоречащего всему тому, чему учил Иисус»), но и военных.

Из газет и с телеэкранов эксперты и журналисты призывали генералов «найти в себе смелость» и «выступить против Трампа» в защиту страны и конституции, поскольку Трамп, по их словам, якобы хочет узурпировать власть, стать авторитарным лидером. Ведь тогда любой мирный протест против него будет сопряжен с опасностью для жизни.

И генералы выступили. «Армия США не должна использоваться против американских граждан и не должна использоваться для достижения чьих-то узкопартийных интересов», – заявил бывший министр обороны США Уильям Перри. «Движение США в антилиберализм, возможно, началось 1 июня 2020 года. Запомните эту дату. Не исключено, что она ознаменовала начало конца американского эксперимента», – заявил бывший командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Аллен. По его словам, армия США не должна участвовать в этом движении. «Последнее, что сейчас нужно стране и вооруженным силам, – это американские солдаты, по воле президента нападающие на американских граждан», – говорит Джон Аллен.

Генералы обвиняют Трампа в том, что он извращает причины кризиса – связывает его с действиями афроамериканцев и словно не обращает внимание на проблему существующего в США расизма. И если уж кого признавать в США террористами, то это не левых из «Антифа», а группировки белых националистов. И генералов (являющихся частью нынешней американской политической элиты) можно понять.

Да, не белые нацисты сейчас громят улицы городов и занимаются настоящим терроризмом в отношении американских граждан – но их политически корректно критиковать, набирая на этом политические очки в счет своей будущей политической карьеры. Тем более что многие критики из числа отставных военных тесно связаны с Демократической партией – Перри был министром обороны при Билле Клинтоне, а Джон Аллен занимал свои посты при Обаме, а сейчас возглавляет аффилированный с демократами Институт Брукингса.

Вовремя предвидел?

Некоторые критики Трампа из числа высокопоставленных военных руководствовались, возможно, иными мотивами – личными обидами. Генерал Джеймс (Бешеный пес) Мэттис – бывший министр обороны при Трампе, которого президент уволил по причине чрезмерного бешенства во внешнеполитических вопросах – тоже открыто встал на сторону «протестующих». По его словам, протестующие требуют лишь равенства людей перед законом. А милитаризация ответа, которую затеял Трамп, якобы лишь создаст конфликт между армией и гражданским населением.

Более того – Мэттис заявил, что «Трамп является первым президентом на моей памяти, который пытается нас разделить», и тем самым сравнил его с Гитлером, который пытался победить своих противников через использование метода «разделяй и властвуй». Америка же, по мнению генерала, должна объединиться – но без Трампа.

Однако не критика Мэттиса была самым неприятным моментом для Трампа во всей этой истории. Военные призвали Пентагон выступить против планов Трампа – и Пентагон выступил.

Министр обороны США Марк Эспер – тот самый, который говорил о «доминировании» – уже заявил, что лично он не поддерживает применение «Закона о восстании». По его словам, армия должна использоваться «только в крайней ситуации, только как акт последней надежды – а такой ситуации пока нет». Он дал понять, что присяга военных подразумевала защиту конституции – в том числе и Первой поправки, гарантирующей свободу собраний и право на протест против действия властей.

И это уже проблема, от которой не отмахнешься, как от Мэттиса, оскорбительным твитом или даже увольнением Эспера (о чем Трамп якобы сейчас подумывает и от чего его сейчас отговаривают многочисленные союзники из числа конгрессменов-республиканцев). Здесь налицо коллективное нежелание действующих военных использовать свои полномочия по приказу президента Трампа. Президента, который может уйти уже через полгода, оставив армию расхлебывать последствия боевых действий против пусть и деклассированных, но все же американских граждан.

Пока что они высказывают лишь недовольство – однако если Трамп не предпримет срочные действия по переубеждению или успокоению военных, то заголовок статьи «Аль-Джазиры» «Бунт генералов» может превратиться из чьей-то больной фантазии в объективную американскую реальность.

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