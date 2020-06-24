Военный парад в честь 75-й годовщины Победы начался в Москве

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве. В параде принимают участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов.

Парад принимает министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus. Навстречу ему в таком же автомобиле направился командующий парадом –главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. После доклада командующего министру о готовности войск оба военачальника начали совместный объезд строя пеших расчетов.

В параде принимают участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов. Парадный строй сформирован из 40 пеших расчетов, состоящих из военнослужащих вооруженных сил и других силовых ведомств, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадетов, а также юнармейцев, передает РИА «Новости».

В параде также участвуют военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

«Сегодня в Москве на Красной площади в Параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, принимают участие парадные расчеты оборонных ведомств государств-членов ОДКБ», – говорится в сообщении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Так, сводный парадный расчет Вооруженных сил Армении представлен отдельным полком охраны министерства обороны. Знаменная группа пронесет по Красной площади боевое знамя 89-й стрелковой Таманской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды дивизии, участвовавшей в штурме Берлина. Республику Казахстан представляют военнослужащие десантно-штурмовых войск, а парадный расчет Республики Таджикистан состоит только из офицеров. Кроме того, знаменная группа сводной роты почетного караула министерства обороны Белоруссии пронесет по Красной площади боевые знамена партизанского отряда имени Железняка и соединений, принимавших участие в освобождении Белорусской ССР.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, «что участие парадных расчетов оборонных ведомств государств-членов ОДКБ в параде Победы на Красной площади символизирует единство государств-членов ОДКБ, готовность сил и средств системы коллективной безопасности адекватно и эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы».

В этом году на парад Победы в Москву приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Также будут присутствовать председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась.

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что при проведении парада были приняты все необходимые меры эпидемиологической защиты. Таким образом она прокомментировала вопрос, в достаточной ли безопасности находятся гости и участники парада Победы, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин объявил день проведения парада Победы выходным. Президент напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».