Болтон заявил об уязвимости США к биологической атаке

Реакция американских властей на пандемию нового коронавируса подчеркнула уязвимость США к атаке с применением биологического оружия, выразил мнение бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Если реакция Трампа на пандемию и доказала что-либо тому, кто планирует заполучить потенциал биологического оружия, так это то, что он (президент) не может реагировать на нее систематическим образом. Каким бы ни был источник этой пандемии, это дорожная карта для людей, которые контролируют биологическое оружие или стремятся к биологическому оружию, что может произойти», – передает ТАСС его слова со ссылкой на опубликованное во вторник интервью новостному порталу Axios.

Также Болтон назвал «весьма сомнительным» то, что Трамп оставит США в НАТО, если одержит победу на ноябрьских выборах.

«Я не против вывести 9 тыс., 10 тыс. военнослужащих из Германии, если мы собираемся перевести их в Польшу или в другое место. Но он не поэтому возвращает этих военнослужащих домой. Моей первой реакцией было то, что это начало конца. В связи с этим альянсы с Японией, Южной Кореей, Австралией под знаком вопроса на данный момент. Если вы верите, что мир далеко, то зачем вообще эти альянсы?» – отметил Болтон.

По его мнению, в случае переизбрания Трампа в США начнется «коррупция в рамках судебной системы, использование полномочий федерального правительства против людей, которые с ним не согласны», «деградация строгих конституционных норм, что будет все труднее и труднее исправить».

Во вторник в свет вышла книга воспоминаний экс-советника президента США по национальной безопасности Болтона. Он описал свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не переоценивать достоверность книги Болтона, в том числе в части информации о переговорах с участием президента России Владимира Путина.

Администрация Трампа считает, что в книге есть секретные сведения, а Болтон не стал согласовывать ее содержание с властями страны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД