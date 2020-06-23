В Кремле призвали не переоценивать достоверность мемуаров Болтона

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не переоценивать достоверность книги бывшего помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, в том числе в части информации о переговорах с участием российского лидера Владимира Путина.

Он отметил, что в Кремле «читают потихоньку» мемуары бывшего высокопоставленного американского чиновника, но призвал не переоценивать «значение и достоверность подобных публикаций», передает ТАСС.

На просьбу прокомментировать приведенные экс-помощником президента США высказывания с российско-американских переговоров с участием президента России, Песков подчеркнул, что Болтон «мог стать, а мог и не быть свидетелем» этих эпизодов.

«Здесь все очень сбалансированно надо оценивать. В любом случае, у нас, например, не принято пересказывать содержание бесед глав государств в той части, которая не была предназначена для широкой мировой общественности, поэтому мы никогда это не комментируем», – заключил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также отметил, что книга Болтона является не совсем типичной откровенностью для высокопоставленных чиновников. «Это же версия Болтона, поэтому, скажем так, это не совсем типичная все-таки для таких высокопоставленных чиновников откровенность передачи той информации, которая на самом деле не предназначена для передачи кому бы то ни было. Здесь, скажем так, с определенной отсылкой на то, что любая публикация все-таки должна проверяться», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Во вторник в свет вышла книга воспоминаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах. «Набор лжи и раскрученной полуправды». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео оценил книгу Болтона. В Белом доме уверены, что бывший советник по нацбезопасности был изгнан за крайнюю агрессивность и теперь мстит президенту США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно и как извратил Болтон в своем описании деятельности Дональда Трампа.