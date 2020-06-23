Адвокат Ефремова прокомментировал перспективу пожизненного лишения прав артиста

Актера Михаила Ефремова лишат прав управления транспортными средствами, но не пожизненно, заявил его адвокат Эльман Пашаев.

«Он будет лишен прав, но не пожизненно, а на некоторое время. Это будет сделано по решению суда из-за того, что мой подзащитный совершил ДТП в пьяном виде, чего он не отрицает», – пояснил ТАСС защитник.

Пашаев также опроверг слухи о том, что Ефремову якобы диагностировали хронический алкоголизм, из-за чего его могут лишить водительских прав навсегда. По мнению адвоката, слухи о хроническом алкоголизме артиста связаны с желанием СМИ привлечь внимание за счет громкого дела.

На ваш взгляд Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова? Да, в любом случае

Все зависит от суммы компенсации

Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны



Ранее адвокат Пашаев рассказал, сколько алкоголя выпил актер Михаил Ефремов в день ДТП. Кроме того, защитник говорил, что Ефремову позвонил друг с Украины, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Приятель артиста, по словам адвоката, попросил его съездить в больницу и помочь. Именно поэтому, отмечает защитник, актер сел пьяным за руль.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.

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